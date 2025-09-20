2 loại rau ít "ngậm" thuốc trừ sâu, đặc biệt loại số 1 rất quen, mặt trước màu xanh lá, mặt sau màu tím nhạt

Lá mơ rất tốt cho sức khỏe

Loại rau dân dã này rất tốt cho sức khỏe. Nhắc đến lá mơ thì hầu như ai cũng biết, đây là một loại cây quen thuộc ở Việt Nam. Lá mơ lông là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm của người Việt Nam. Mỗi mặt lá có màu sắc khác nhau, mặt trước màu xanh lá, còn mặt sau màu tím nhạt.

Mơ lông còn có tên khác là mơ tam thể, dây mơ lông, dây mơ tròn, ngưu bì đống (tên Trung Quốc). Tên khoa học Paederia tomentosa L. thuộc họ Cà phê Rubiaceae. Cây mơ tam thể là một thứ cây leo, lá mọc đối, hình trứng hay mác dài, gốc lá tròn hay hình tim, cuống dài, mặt lá hay bị nấm Aecidium paederiae ăn hại.

Cây mơ lông mọc hoang ở những hàng rào, nhiều nơi trong nước ta. Không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, lá mơ lông còn ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe ít người biết đến.

Loại lá này chứa các enzym giúp tăng tiết dịch vị, cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. Do có tính kháng khuẩn và sát trùng cao, vì thế, mơ lông không chỉ đơn thuần là một loại rau mà còn được mệnh danh là "thần dược" chữa bệnh tiêu chảy và các bệnh khác.

Các hoạt chất trong lá mơ lông có tác dụng kháng viêm, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm loét dạ dày tá tràng. Loại thảo mộc này còn có tác dụng làm giảm co thắt ruột, giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng.

Bên cạnh đó, lá mơ lông chứa nhiều hợp chất chống viêm giúp giảm viêm khớp, giảm sưng tấy, từ đó giảm đau nhức hiệu quả. Mơ lông được nhiều người cho là vị thuốc "cứu tinh" cho các bệnh đau nhức xương khớp ở người già.

Lá mơ lông đồng thời cung cấp các khoáng chất thiết yếu như: canxi, kali, magie, mangan,... cần thiết cho quá trình tái tạo sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

Nghiên cứu chứng minh rằng lá mơ lông chứa nhiều hợp chất chống viêm, kháng khuẩn như flavonoid, polyphenol, giúp giảm viêm họng, ho, sổ mũi, các triệu chứng thường gặp của bệnh cảm lạnh.

Lá mơ lông cũng có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, từ đó giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi khi bị sốt, cảm lạnh. Các chất kháng khuẩn trong lá mơ lông giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, viêm lợi, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Nước sắc từ lá mơ lông có tác dụng sát trùng, khử mùi hôi miệng hiệu quả.

Đặc biệt, lá mơ là loại rau dễ tìm, thậm chí mọc dại nhiều nên không lo bị phun hóa chất hay thuốc trừ sâu.

Chữa ăn uống lâu tiêu: Chuẩn bị 1 nắm lá mơ lông rồi rửa sạch với nước muối, sau đó ăn sống kèm với thịt cá trong bữa ăn hoặc giã lấy nước cốt uống. Duy trì liên tục vài ngày sẽ thấy cải thiện triệu chứng.

Chữa ăn không tiêu dẫn đến đau tức ở vùng thượng vị: Chuẩn bị 30 – 60g thân và rễ tươi rồi sắc nước uống làm 3 lần. Sử dụng mỗi ngày 1 thang đến khi khỏi bệnh.

Mẹo hay trị bệnh đau dạ dày bằng lá mơ: Chuẩn bị 20 – 30g lá, rửa sạch rồi giã lấy nước cốt uống hết 1 lần. Áp dụng hàng ngày cho đến khi giảm triệu chứng.

Món trứng rán lá mơ thơm ngon. Ảnh minh họa.

Trứng rán lá mơ lông: Trứng gà 2 quả, lá mơ lông vừa đủ, dầu ăn, gia vị.

Lá mơ lông rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng rồi để ráo. Đem thái nhỏ lá mơ lông, cho vào bát, thêm 2 quả trứng gà, thêm gia vị vừa đủ rồi trộn đều tay. Cho dầu ăn vào chảo nóng vừa, đun nhỏ lửa, cho hỗn hợp trứng gà vào chảo dàn đều, rán cả hai mặt cho đến khi chín, ăn nóng. Ăn đều đặn trong 5-7 ngày, ngày 2 lần sáng- chiều.

Rau đay ít "ngậm" thuốc trừ sâu, tốt cho sức khỏe

Rau đay vừa giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Rau đay - loại rau dân dã có mặt trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt không chỉ đơn thuần là nguyên liệu cho các món canh, mà còn chứa đựng những giá trị dinh dưỡng quý giá ngang ngửa nhân sâm. Rau đay có thể nấu thành nhiều món ngon như canh rau đay mồng tơi nấu cua, canh rau đay nấu tôm... không chỉ thanh mát mà còn hỗ trợ giải độc, bổ dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là vào mùa hè nóng bức.

Ở Việt Nam có hai loại rau đay phổ biến là rau đay đỏ (rau đay tía) và rau đay xanh (cũng có nơi gọi là rau đay trắng).

Đây là loại rau dân giã bán nhiều ở các chợ. Rau đay đỏ được đặt với tên khoa học là rau đay quả tròn (Corchorus capsularis L.) và rau đay quả dài (Corchorus olitorius L.) là rau đay trắng. Một số người thường chọn mua rau đay đỏ non mềm, lá, cọng nhỏ vì cho rằng rau đay đỏ không có vị hơi đắng như loại rau đay trắng.

Khi nhắc đến rau đay nhiều người không ăn được bởi đặc trưng đầu tiên của loại rau này là rất nhớt. Nhưng cũng nhiều người mê mẩn bát canh rau đay nấu cua, cáy hoặc tép khô càng nhớt càng đưa cơm.

Mặc dù là loại rau phổ biến nhưng không phải ai cũng biết về lợi ích dinh dưỡng của loại rau có độ nhớt đặc biệt này. Lá đay rất giàu Vitamin E, A và C. Ba chất dinh dưỡng này là các chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa trong loại lá này cũng có thể giúp cải thiện thị lực và khả năng sinh sản, cùng với nhiều tác dụng khác. Đặc biệt, Vitamin C có nhiều trong lá đay rất cần thiết trong việc giúp hệ thống miễn dịch chống lại cảm lạnh và virus...

Đây là một trong những loại rau côn trùng ít ăn nên tự thân chúng cũng ít phải dùng thuốc bảo vệ thực vật so với nhiều loại rau khác. Lựa chọn các loại rau này cho bữa ăn gia đình hay cho bé ăn dặm, cha mẹ khá yên tâm.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, 100g rau đay chứa tới:

- 306mg leucine – axit amin quan trọng giúp duy trì sức khỏe mô và cơ bắp.

- 3,140mg sắt, hỗ trợ máu và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu.

- 51mg methionine, bảo vệ gan và hỗ trợ chống oxy hóa.

- 33mg vitamin C cùng nhiều vitamin K, B6, A và các khoáng chất vi lượng khác, góp phần nâng cao sức khỏe toàn diện.



