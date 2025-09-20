Hạt tiêu Việt Nam vẫn đang duy trì sức cạnh tranh tốt

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (20/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 147.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 147.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 147.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 - 149.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (20/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.027 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.600 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.957 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hàng tồn kho trong nước có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính được dự báo sẽ tăng lên, hỗ trợ giữ giá ở mức ổn định trong thời gian tới.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 16 ngày đầu tháng 9, Việt Nam xuất khẩu được 10.544 tấn hạt tiêu các loại, với kim ngạch thu về 69,3 triệu USD, không biến động nhiều so với mức 10.830 tấn, kim ngạch 71,8 triệu USD của 17 ngày đầu tháng 8. Mỹ, Trung Quốc và UAE là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn này, lần lượt đạt 1.865 tấn, 1.416 tấn và 1.034 tấn. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ giảm 15,4%, trong khi Trung Quốc tăng 47% và UAE tăng 31,6%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 998 tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt 6,2 triệu USD, giảm mạnh từ mức 1.738 tấn, kim ngạch 11,3 triệu USD của cùng kỳ tháng trước. Việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng chuyển khẩu được cho là nguyên nhân khiến doanh nghiệp hạn chế nhập hạt tiêu giá rẻ để chế biến và tái xuất. Điều này vừa làm chi phí cao hơn vừa phát sinh rủi ro về chứng minh xuất xứ.

Thị trường nội địa có dấu hiệu trầm lắng hơn so với những ngày trước, giao dịch chậm lại khi người bán thận trọng trong việc chào hàng mới, trong khi thương lái giảm mua để theo dõi diễn biến xuất khẩu và chất lượng sản phẩm.