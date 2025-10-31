Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ, ai bị tim mạch, mỡ máu, đường huyết, khó ngủ nó 'giúp' hết
31/10/2025 18:36 GMT +7
Đây là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt. Không chỉ nổi tiếng với hương vị the nồng, ấm áp đặc trưng, nó còn được ví như một "viên thuốc" tự nhiên, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại và y học cổ truyền công nhận.
Nguồn chất chống oxy hóa mạnh mẽ
Thì là rất giàu các hợp chất chống oxy hóa như Flavonoid, Terpenoids, Tannin và đặc biệt là Vitamin C. Các chất này đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do gây hại, giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Nhờ đó, việc tiêu thụ thì là thường xuyên sẽ giúp giảm viêm mãn tính trong cơ thể, tăng cường khả năng phòng vệ và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến lão hóa như Alzheimer và viêm khớp.
Cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu
Thì là là người bạn đồng hành của hệ tim mạch. Các hợp chất Flavonoid cùng với Axit Folic (Vitamin B9) trong thì là có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ các mạch máu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chiết xuất từ thì là có khả năng hạ nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, làm giảm nguy cơ hình thành mảng bám, từ đó giúp phòng ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.
Hỗ trợ điều chỉnh và ổn định đường huyết
Một trong những lợi ích nổi bật của thì là là khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Thì là chứa các thành phần có đặc tính chống tiểu đường, giúp cải thiện tình trạng kháng insulin – một yếu tố then chốt trong bệnh tiểu đường loại 2. Việc bổ sung thì là vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm chỉ số đường huyết lúc đói, góp phần duy trì mức đường huyết ở ngưỡng ổn định và phòng ngừa các biến chứng của bệnh.
Đặc tính kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch
Tinh dầu thì là đã được khoa học chứng minh có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên. Chúng có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn gây hại, bao gồm cả các chủng Staphylococcus aureus và Klebsiella pneumoniae. Nhờ tác dụng này, thì là không chỉ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng mà còn hỗ trợ làm dịu các vấn đề về hô hấp như ho có đờm, đồng thời củng cố hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.
Cải thiện hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi
Thì là được coi là một vị thuốc quý cho đường ruột. Nó có tác dụng kích thích tiêu hóa, làm tăng sự bài tiết của các enzym tiêu hóa, giúp quá trình phân giải thức ăn diễn ra hiệu quả hơn. Đặc biệt, thì là còn nổi tiếng với đặc tính chống co thắt (antispasmodic) và giảm đầy hơi (carminative), giúp làm dịu các cơn đau bụng, chướng bụng, khó tiêu và được sử dụng rộng rãi để giảm hội chứng đau bụng co thắt (colic) ở trẻ sơ sinh.
Hỗ trợ xương chắc khỏe và giảm đau khớp
Hàm lượng khoáng chất dồi dào trong thì là, bao gồm Canxi, Magie, và Phốt pho, là những yếu tố không thể thiếu cho sức khỏe của xương. Canxi và Magie đóng vai trò cốt yếu trong việc duy trì mật độ xương, giúp ngăn ngừa loãng xương. Bên cạnh đó, đặc tính chống viêm của thì là còn được sử dụng trong các bài thuốc dân gian dưới dạng dầu bôi để giúp giảm sưng và đau nhức tại các khớp bị viêm.
Giảm đau bụng kinh và hỗ trợ giấc ngủ
Đối với phụ nữ, thì là là một loại thảo mộc hữu ích trong việc điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và giảm các cơn đau bụng kinh dữ dội. Các nghiên cứu cho thấy, tinh chất thì là có thể làm giảm đáng kể mức độ đau bụng kinh. Ngoài ra, thì là còn chứa các hợp chất có tác dụng an thần nhẹ, giúp làm dịu hệ thần kinh trung ương và hỗ trợ sản sinh hormone melatonin – hormone điều chỉnh giấc ngủ. Nhờ đó, uống nước hãm hạt thì là trước khi ngủ có thể giúp bạn có một giấc ngủ sâu và ngon hơn.
