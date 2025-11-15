Liên minh Hợp tác xã 8 tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể

Liên minh hợp tác xã các tỉnh miền núi phía Bắc ghi dấu ấn mạnh mẽ

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu (cụm trưởng Cụm thi đua số 1) vừa tổ chức hội nghị giao ban, tổng kết Cụm thi đua Liên minh hợp tác xã các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2025. Hội nghị được tổ chức tại xã Than Uyên (Lai Châu).

Cụm thi đua số 1 Liên minh hợp tác xã các tỉnh miền núi phía Bắc gồm 8 tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Trong năm 2025, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên minh HTX 8 tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ, với nhiều kết quả nổi bật. Các đơn vị đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và định hướng của Liên minh HTX Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp; hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể (KTTT) giai đoạn 2021 - 2025. Hệ thống Liên minh HTX được củng cố vững chắc, khẳng định vai trò nòng cốt trong thúc đẩy khu vực KTTT phát triển.

Quang cảnh hội nghị giao ban, tổng kết Cụm thi đua số 1 Liên minh hợp tác xã các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2025. (Ảnh: Thanh Hà)

Liên minh HTX các tỉnh đã chủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển KTTT, HTX; tổ chức hội nghị, họp Ban Chỉ đạo, các hoạt động kỷ niệm và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đổi mới và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Hoạt động phát triển thành viên và mở rộng khu vực KTTT cũng có bước tiến rõ rệt. Toàn Cụm có 12.287 tổ hợp tác, hơn 7.700 HTX đang hoạt động và 17 liên hiệp HTX. Nhiều mô hình tạo việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động, thu nhập bình quân 65 - 70 triệu đồng/người/năm. Các HTX tích cực tham gia phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và gắn với chuỗi giá trị, tạo sức lan tỏa trong kinh tế nông thôn.

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai hiệu quả đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy khu vực KTTT, HTX phát triển bền vững.

Năm 2026, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La được chuyển giao cụm trưởng Cụm thi đua số 1. (Ảnh: Thanh Hà)

Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã của các tỉnh trong Cụm thi đua số I tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy đoàn kết triển khai hiệu quả phong trào thi đua gắn với các sự kiện lớn; phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của hợp tác xã như: xem xét, bổ sung thêm các HTX tham gia để tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; đề xuất giải pháp bảo đảm kinh phí hoạt động cho Liên minh HTX; tìm kiếm, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm cho các HTX.

Tại hội nghị, đại diện Liên minh HTX 8 tỉnh miền núi phía Bắc đã ký kết giao ước thi đua năm 2026 và chuyển giao cụm trưởng thi đua cho Liên minh HTX tỉnh Sơn La.