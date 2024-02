Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, Lai Châu vừa tổ chức Lễ hội đua thuyền Pa So năm 2024. Lễ hội nhằm tái hiện lại vẻ đẹp lao động, mưu sinh trên sông nước, đồng thời gắn với tín ngưỡng cầu mùa, cầu mưa của người Thái.

Bà Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự lễ hội đua thuyền. Ảnh: Trang Đông

Hàng nghìn người tới xem, cổ vũ ở lễ hội đua thuyền Pa So

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu, đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện và hàng nghìn du khách gần xa tới dự và cổ vũ.

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay/Danviet/trangtraiviet điện tử, bà Mai Thị Hồng Sim, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho hay: Lễ hội đua thuyền được phục dựng từ năm 2015 đến nay và thường được tổ chức vào dịp đầu năm mới. Qua lễ hội nhằm tái hiện lại vẻ đẹp lao động, mưu sinh trên sông nước, đồng thời gắn với tín ngưỡng cầu mùa, cầu mưa của người Thái; cầu cho mưa thuận gió hòa.



Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc giao lưu, tăng cường đoàn kết, chung tay giữ gìn, bảo tồn các nét đẹp văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc. Là hoạt động thiết thực để quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Phong Thổ, làm tiền đề để phát triển du lịch.

Thầy mo tiến hành nghi lễ tế thần sông cầu may, hạ thuyền... Ảnh: Trang Đông

Tham gia Lễ hội đua thuyền Pa So năm nay có 10 đội đến từ các thôn, bản trên địa bàn thị trấn Phong Thổ và các xã: Mường So, Bản Lang, Khổng Lào. Mỗi đội có 10 thành viên thực hiện phần đua thuyền với chiều dài 1.000 mét. Trước khi đua thuyền, thầy mo đã tiến hành nghi lễ tế thần sông cầu may, hạ thuyền.



… quăng chài bắt cá. Ảnh: Trang Đông

Lễ hội đua thuyền Pa So bảo tồn nét đẹp văn hóa cổ truyền

Cũng trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian gồm: bắn nỏ đồng đội, kéo co nam nữ phối hợp, bắt vịt ném còn, tó má lẹ, én cáy, bịt mắt đánh chiêng.



Theo quan sát của phóng viên, lễ hội diễn ra tưng bừng trong sự cổ vũ nhiệt tình của các đại biểu, nhân dân và du khách, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lập thành tích mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, hướng tới chào mừng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện năm 2024.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ 24 đến 25/2, lễ hội đua thuyền Pa So được duy trì hàng năm góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, thể thao cũng như quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Phong Thổ đến du khách trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Pha nước rút khiến các vận động viên ướt đẫm mồ hôi. Ảnh: Trang Đông

Khung cảnh thơ mộng được lựa chọn tổ chức giải đua thuyền. Ảnh: Trang Đông

Thi kéo co nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đông đảo du khách. Ảnh: Trang Đông

Bắn nỏ là một môn thể thao dân gian của đồng bào ở huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Trang Đông

Tung còn thu hút khá nhiều các cô gái tới trải nghiệm. Ảnh: Trang Đông

Du khách thích thú với môn đánh cầu lông gà. Ảnh: Trang Đông

Bịt mắt đánh chiêng lấy được nhiều tiếng cười và nhận được sự cổ vũ sôi động. Ảnh: Trang Đông