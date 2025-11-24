Lễ hội cam Cao Phong 2025: Khát vọng "Nông nghiệp xanh" và bước chuyển mình trên nền tảng số
24/11/2025 13:20 GMT +7
Vào tháng 12 tới đây, tại xã Cao Phong sẽ diễn ra Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”, sự kiện hứa hẹn không chỉ là ngày hội của nông sản sạch mà còn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - du lịch địa phương.
Theo Ban tổ chức, Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số dự kiến có quy
mô khoảng 120 gian hàng. Điểm nhấn của sự kiện là khu vực Lễ hội
Cam Cao Phong với 60 gian hàng chuyên biệt.
Tại đây, du khách không chỉ được tham quan, mua sắm các loại
cam, quýt, bưởi đặc sản nổi tiếng của xã Cao Phong mà còn được trải nghiệm các
hoạt động thú vị như nếm thử cam tươi, thưởng thức nước cam ép và các sản phẩm
chế biến sâu từ cam.
Không chỉ dừng lại ở nông sản thương phẩm, lễ hội còn là nơi kết nối nhà nông với các đơn vị cung ứng. Các gian hàng trưng bày giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thiết bị máy móc hiện đại cũng sẽ góp mặt, tạo cầu nối chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân...
Bên cạnh đó, 60 gian hàng thương mại tổng hợp sẽ mang đến bức
tranh đa dạng về kinh tế vùng miền. Khu vực này được chia thành các gian hàng làng nghề truyền thống, mây tre đan, thủ công mỹ nghệ; khu vực
giới thiệu tour tuyến du lịch và đặc biệt là khu ẩm thực với các món ngon
trong và ngoài tỉnh.
Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025 là dịp để quảng bá nhãn hiệu Cam Cao Phong – sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý.
Đây cũng là dịp để khẳng định vị thế, nguồn gốc xuất xứ và chất
lượng vượt trội của cam Cao Phong đối với người tiêu dùng và du khách. Đồng thời,
sự kiện cũng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và các cấp ngành trong việc
giữ gìn, bảo vệ và phát triển thương hiệu nông sản chủ lực này.
Sự kết hợp giữa Lễ hội Cam và Hội chợ triển lãm sản phẩm
vùng đồng bào dân tộc thiểu số được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường giao thương
sôi động. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh gặp
gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác.
Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại tại lễ hội, Ban
tổ chức mong muốn kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, đưa thương hiệu cam và các
nông sản đặc hữu của địa phương vươn xa hơn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế
và thu nhập cho người dân.
Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn truyền đi thông điệp về tư duy kinh tế hiện đại. Với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”, sự kiện dự kiến diễn ra từ 12 – 18/12 hứa hẹn tạo cú hích nâng tầm thương hiệu nông sản địa phương trong kỷ nguyên số.
