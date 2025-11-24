Lễ hội cam Cao Phong 2025: Khát vọng "Nông nghiệp xanh" và bước chuyển mình trên nền tảng số

Theo Ban tổ chức, Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số dự kiến có quy mô khoảng 120 gian hàng. Điểm nhấn của sự kiện là khu vực Lễ hội Cam Cao Phong với 60 gian hàng chuyên biệt.



Tại đây, du khách không chỉ được tham quan, mua sắm các loại cam, quýt, bưởi đặc sản nổi tiếng của xã Cao Phong mà còn được trải nghiệm các hoạt động thú vị như nếm thử cam tươi, thưởng thức nước cam ép và các sản phẩm chế biến sâu từ cam.



Không chỉ dừng lại ở nông sản thương phẩm, lễ hội còn là nơi kết nối nhà nông với các đơn vị cung ứng. Các gian hàng trưng bày giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thiết bị máy móc hiện đại cũng sẽ góp mặt, tạo cầu nối chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân...

Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 8 và Hội chợ thương mại - du lịch năm 2024. Ảnh: Phạm Hoài.

Bên cạnh đó, 60 gian hàng thương mại tổng hợp sẽ mang đến bức tranh đa dạng về kinh tế vùng miền. Khu vực này được chia thành các gian hàng làng nghề truyền thống, mây tre đan, thủ công mỹ nghệ; khu vực giới thiệu tour tuyến du lịch và đặc biệt là khu ẩm thực với các món ngon trong và ngoài tỉnh.



Lễ hội Cam Cao Phong năm 2025 là dịp để quảng bá nhãn hiệu Cam Cao Phong – sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý.

Đây cũng là dịp để khẳng định vị thế, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng vượt trội của cam Cao Phong đối với người tiêu dùng và du khách. Đồng thời, sự kiện cũng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và các cấp ngành trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát triển thương hiệu nông sản chủ lực này.



Các gian hàng trưng bày các sản phẩm cam, bưởi tại Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 8 và Hội chợ thương mại - du lịch năm 2024. Ảnh: Phạm Hoài.

Sự kết hợp giữa Lễ hội Cam và Hội chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường giao thương sôi động. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác.



Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại tại lễ hội, Ban tổ chức mong muốn kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, đưa thương hiệu cam và các nông sản đặc hữu của địa phương vươn xa hơn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân.



Lễ hội cam Cao Phong và Hội chợ triển lãm sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn truyền đi thông điệp về tư duy kinh tế hiện đại. Với chủ đề “Nông nghiệp xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ số”, sự kiện dự kiến diễn ra từ 12 – 18/12 hứa hẹn tạo cú hích nâng tầm thương hiệu nông sản địa phương trong kỷ nguyên số.