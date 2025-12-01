Lào Cai: Tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng là ai?

Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng. Ảnh: Đức Phương.

Bà Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai dự và chỉ đạo Hội nghị công bố quyết định.

Tại Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Trường Minh, Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai chúc mừng ông Hoàng Trường Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ mới.

Bà Hoàng Thị Thanh Bình nhấn mạnh, việc điều động, phân công cán bộ lần này thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao của Tỉnh ủy đối với đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, bản lĩnh và triển vọng phát triển.

Bà Hoàng Thị Thanh Bình đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sín Chéng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi để ông Hoàng Trường Minh sớm nắm bắt được địa bàn, cùng tập thể lãnh đạo xã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy xã Sín Chéng. Ảnh: Đức Phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Trường Minh bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời, khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sín Chéng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Ông Hoàng Trường Minh, tân Bí thư Đảng uỷ xã Sín Chéng sinh năm 1982; dân tộc Mông.

Quê quán: Xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (cũ), nay là xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai.

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Trường Minh từng trải qua các vị trí công tác tại Công an huyện, Bí thư Huyện đoàn, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tả Ngài Chồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương; quyền Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (cũ).