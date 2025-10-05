Lào Cai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để ứng phó bão số 11

Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thông báo cho toàn thể học sinh mầm non, phổ thông; học viên hệ giáo dục thường xuyên; sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong ngày 6/10 (thứ 2) để đảm bảo an toàn.

Từ thứ 3 (ngày 7/10), các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của mưa lũ hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Toàn thể học sinh mầm non, phổ thông; học viên hệ giáo dục thường xuyên; sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lào Cai nghỉ học trong ngày 06/10/2025 (thứ 2) để ứng phó bão số 11. Ảnh: Mùa Xuân.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường phối hợp chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết và liên tục cập nhật thông tin, tình hình diễn biến thời tiết. Rà soát, bổ sung phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai cho toàn thể học sinh, giáo viên và nhân viên. Rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường, lớp học, các công trình phụ trợ, khu vực nội trú, bán trú của học sinh, học viên; hệ thống cổng trường, tường rào; hệ thống điện, nước và các cây xanh có nguy cơ gãy đổ ở tất cả các điểm trường để gia cố, chằng chống hoặc cắt tỉa, đảm bảo an toàn.



Theo dõi sát sao tình hình mưa bão, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành, đồng thời hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục tổ chức dạy học đảm bảo nội dung, chương trình.



Đồng thời, phân công lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên trực 24/24 giờ để chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó mưa lũ nhất là tại các địa bàn trọng điểm; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “Bốn tại chỗ” để kịp thời tiếp cận, triển khai cứu hộ, cứu nạn ngay khi có tình huống xấu.

Ngay sau bão, các cơ sở giáo dục cần khẩn trương khắc phục hậu quả, sửa chữa hư hỏng, kiểm kê, báo cáo thiệt hại để sớm ổn định hoạt động dạy và học. Đối với những trường học bị thiệt hại nặng chưa thể tổ chức học tập tại chỗ, cần chủ động xây dựng phương án bố trí địa điểm học tạm thời hoặc chuyển đổi hình thức học tập phù hợp, đảm bảo chương trình giáo dục không bị gián đoạn.