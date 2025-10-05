Lào Cai ban hành Công điện hỏa tốc, cấp bách ứng phó bão số 11

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước vừa ký Công điện số 8/CĐ-UBND ngày 4/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 11 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Công điện được ban hành trong bối cảnh Lào Cai vừa gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão số 10 (Bualoi), với những thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của các lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an và Quân đội, trong việc khắc phục hậu quả.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (Matmo) đang hoạt động trên Biển Đông với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dù không đổ bộ trực tiếp, hoàn lưu bão được dự báo sẽ gây một đợt mưa rất to cho khu vực Bắc Bộ từ đêm 5/10 đến hết ngày 7/10.

Đặc biệt, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong đó có Lào Cai, được cảnh báo có lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa với cường suất lớn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Ảnh hưởng cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.

Để chủ động ứng phó với bão số 11 và hoàn lưu của bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các xã, phường, thường xuyên cập nhật, thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ đến người dân để chủ động ứng phó; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, nhất là với các loại hình thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, hư hỏng giao thông do bão gây ra, bảo đảm đi lại thông suốt. Chuẩn bị đầy đủ máy móc, nhiên liệu, phương tiện để sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư theo phương châm “Bốn tại chỗ” tại các khu vực trọng điểm, dễ bị chia cắt; kịp thời cứu hộ, hỗ trợ người dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Tổ chức rà soát, di dời dân ở vùng nguy hiểm, ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đến nơi an toàn; cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá, hoặc đi lại qua sông, suối khi có lũ.

Cử lực lượng canh gác tại các vị trí ngầm, tràn, hướng dẫn giao thông, nghiêm cấm phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn; tuyên truyền người dân không ngủ lại trên đồi, nương trong những ngày mưa lũ…

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình mưa bão, phối hợp với các đơn vị bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra, chủ động phương án điều tiết nước, xử lý sự cố ở các hồ chứa nhỏ, xung yếu, đang thi công.

Sở Công Thương chỉ đạo các nhà máy thủy điện vận hành hồ chứa an toàn, chủ động xả nước khi cần thiết, đặc biệt giám sát Thủy điện Thác Bà; kiểm tra an toàn hầm mỏ, đập chứa bùn thải, hệ thống điện. Đồng thời, điều tiết nhiên liệu (xăng, dầu) phục vụ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Sở Xây dựng phối hợp địa phương đảm bảo giao thông tại các điểm ngập sâu, sạt lở; bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời khắc phục, giữ thông tuyến giao thông chính. Chuẩn bị sẵn sàng máy móc, nhiên liệu để ứng phó kịp thời khi bão, lũ xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo tùy tình hình thời tiết, chỉ đạo cho học sinh nghỉ học hoặc ở lại trường (nếu an toàn), đặc biệt ở vùng cao, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; tuyệt đối không để học sinh di chuyển qua khu vực nguy hiểm.