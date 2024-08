Lào Cai: Cảnh sát giao thông bàn giao xe mô tô bị thất lạc gần 10 năm cho công dân

Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa bàn giao chiếc xe mô tô bị thất lạc gần 10 năm cho chủ xe là ông Triệu Hữu Văn ở thôn Bông 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa bàn giao chiếc xe mô tô bị thất lạc gần 10 năm cho chủ xe là ông Triệu Hữu Văn ở thôn Bông 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Tuấn.

Vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát cơ động, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 279 thuộc huyện Văn Bàn, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Văn Bàn phát hiện có 1 xe mô tô bị người điều khiển bỏ lại trên đường khi khi phát hiện lực lượng CSGT đang tuần tra.

Nhận thấy chiếc xe trên có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra sơ bộ, chiếc xe không có biển kiểm soát, nhãn hiệu Wave Alpha, màu sơn xanh đen. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện trên để xác minh.

Qua tra cứu trên hệ thống đăng ký và quản lý phương tiện, xe mô tô trên có biển kiểm soát 24Y1-091.71; chủ xe là Triệu Hữu Vă, ở thôn Bông 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tra cứu dữ liệu liên quan đến vật chứng phạm tội, tuy nhiên phương tiện trên không có trong kho dữ liệu xe vật chứng của cơ quan Công an.

Để xác định rõ hơn, lực lượng CSGT Công an huyện Văn Bàn đã trao đổi, phối hợp với Công an xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên xác minh và thông báo mời chủ phương tiện đến cơ quan Công an để làm rõ sự việc.

Ông Triệu Hữu Văn đã đến Công an xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên trình bày việc mình bị thất lạc xe mô tô biển kiểm soát 24Y1-091.71 vào khoảng tháng 12/2014.

Thời điểm đó, ông Văn không đến cơ quan Công an để trình báo sự việc mà tự mình nhiều lần đi tìm nhưng không thấy. Do thời gian thất lạc phương tiện đã lâu, nên cũng không tìm nữa.

Sau khi hướng dẫn ông Văn hoàn thiện các thủ tục có liên quan, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Văn Bàn đã tiến hành bàn giao lại phương tiện cho ông Văn theo quy định. Nhận được phương tiện bị thất lạc sau gần 10 năm, ông Văn và gia đình rất vui mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng CSGT Công an huyện Văn Bàn.