Lai Châu: Than Uyên đưa sản phẩm OCOP bay xa

Sản phẩm OCOP của huyện Than Uyên (Lai Châu) ngày càng nâng cao chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã giúp OCOP Than uyên khẳng định vị thế...

Đa dạng hoá sản phẩm OCOP

Huyện Than Uyên hiện có 17 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh Lai Châu công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ 3 sao đến 4 sao, như: gạo Séng Cù; gạo tẻ tròn; gạo nếp Tan Pỏm Tà Hừa; thịt lợn gác bếp Thiết Hà; ổi Hua Nà; ruốc cá Lăng….

Các sản phẩm OCOP của huyện Than Uyên ngày càng được các chủ thể đầu tư cải thiện hơn về mẫu mã, chất lượng. Đặc biệt, tận dụng các trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu và mở rộng lượng khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Nguyễn Văn Yên, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thanh Xuân (Than Uyên), cho biết: HTX Thanh Xuân có 4 sản phẩm OCOP. Trong đó sản phẩm gạo Séng Cù đạt 4 sao, còn các sản phẩm: gạo tẻ tròn; gạo nếp Tan Pỏm Tà Hừa, gạo nứt Séng Cù đạt 3 sao. Các sản phẩm đều có tem truy xuất nguồn gốc cho khách hàng dễ tra cứu thông tin về sản phẩm.

Các sản phẩm gạo của HTX Thanh Xuân được đem trưng bày tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tổ chức ở Sơn La. (Ảnh: Phạm Hoài)

Hiện nay, HTX Thanh Xuân chúng tôi đã và đang đầu tư hoàn thiện hơn về mẫu mã, bao bì sản phẩm giúp các sản phẩm của HTX có thể lên kệ trong các cửa hàng, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chúng tôi còn lập ra trang wed riêng là hoptacxathanhxuan.com để quảng bá sản phẩm của HTX. Đồng thời, chúng tôi cũng quảng bá các sản phẩm trên các mạng xã hội như zalo, facebook…giúp người tiêu dùng tiếp cận hơn với các sản phẩm của chúng tôi.

" Trong sự kiện Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 vừa qua, HTX chúng tôi cũng mang sản phẩm gạo Séng Cù; gạo nếp Tan Pỏm Tà Hừa đến để quảng bá và giới thiệu cho du khách các tỉnh và được du khách hỏi mua rất nhiều. Hiện nay các sản phẩm của HTX đặc biệt là gạo Séng Cù đã được tiêu thụ hơn 20 tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Đồng Nai…Thời gian tới, HTX chúng tôi sẽ hình thành thêm các vùng sản xuất tập trung theo hướng VietGap, hữu cơ; nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, định hướng nâng sao cho sản Phẩm gạo Séng Cù từ 4 sao lên 5 sao" – Ông Yên thông tin.

Mẫu mã bao bì của HTX Thiết Hà ngày càng được hoàn thiện hơn để thu hút người tiêu dùng. (Ảnh: Phạm Hoài)

Nâng cao chất lượng và quảng bá sản phẩm OCOP

Chị Lê Thị Hà – Phó giám đốc HTX Thiết Hà, cho hay: HTX chúng tôi có 2 sản phẩm OCOP 3 sao là thịt trâu gác bếp và thịt lợn gác bếp; các sản phẩm tiềm năng lạp sườn hun khói, ba chỉ treo gác bếp, chẩm chéo… Các sản phẩm ngày càng được chúng tôi cải thiện mẫu mã, bao bì sao cho đẹp, hút mắt với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhờ đăng tải các sản phẩm thịt trâu và thịt lợn lên các trang mạng xã hội nhờ đó người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đều biết đến sản phẩm của HTX Thiết Hà. Ngoài ra, các sản phẩm của HTX chúng tôi được trưng bày tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn huyện Than Uyên.

Trong năm nay, HTX Thiết Hà chúng tôi sẽ đăng ký tham Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 đợt 2 sắp tới cho các sản phẩm: lạp sườn hun khói; ba chỉ treo gác bếp; chẩm chéo… Từ đó, phát triển thêm nhiều sản phẩm OCOP thương hiệu của HTX Thiết Hà" – chị Hà chia sẻ.

Huyện Than Uyên tiếp tục hướng dẫn, xây dựng thêm 10 sản phẩm OCOP trong năm 2022. (Ảnh: Phạm Hoài)

Ông Nguyễn Văn Thăng – Phó chủ tịch UBND huyện Than Uyên, cho biết: Thời gian vừa qua, huyện Than Uyên đã quan tâm đến việc phát triển thương hiệu các sản phẩm OCOP của địa phương. Lãnh đạo huyện đã cùng các HTX đi về các tỉnh bạn, đặc biệt là các hội chợ được tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh lân cận để quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương, được người tiêu dùng tin tưởng. Qua đó các sản phẩm OCOP của Than Uyên được nhiều người biết tới hơn.

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Than Uyên, việc quan tâm xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; chuẩn hóa sản phẩm thông qua đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhãn mác; thiết kế website; truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện bao bì được các HTX chú trọng. Từ đó, giúp các đơn vị có lượng hàng tiêu thụ nhiều nhất, mang lại giá trị kinh tế cũng như thương hiệu riêng cho mỗi sản phẩm.

Từ việc đổi mới mẫu mã, bao bì sản phẩm tới việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP đã góp phần mở rộng thị trường, nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP Than Uyên. Qua đó, tạo tiền đề cho các sản phẩm OCOP Than Uyên ngày càng vươn xa.