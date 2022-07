Lai Châu: Nhiều chỉ tiêu về KT-XH tăng khá so với cùng kỳ

Ngày 27/7, phiên họp tháng 7, UBND tỉnh Lai Châu chỉ rõ: Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng... đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2021.

Lai Châu có nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội... tăng khá so với cùng kỳ năm 2021

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu tăng 16,7%; du lịch tăng 6,6 lần tổng lượt khách, tăng 10,6 lần về tổng doanh thu; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,7%; doanh thu vận tải tăng 48%; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tăng 2 điểm %; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, khách quan, minh bạch, đúng quy chế; tỷ lệ học sinh đạt tốt nghiệp năm 2022 là 99,08%, tăng 0,22% so với năm 2021.



Phiên họp tháng 7 của UBND tỉnh Lai Châu được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh Bảo Anh

Cùng với đó, các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu đã tổ chức thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức Lễ Thắp nến tri ân và chương trình kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.

Các cấp, ngành và địa phương đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Lai Châu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Trần Tiến Dũng đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành đã đạt được trong tháng 7 và mong muốn cán bộ, viên chức tỉnh Lai Châu tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022. Ảnh Bảo Anh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được đảm bảo; triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn. Các sở, ngành chức năng đang tập trung chuẩn bị công tác tổ chức các chương trình, sự kiện lớn như: Lễ hội sâm Lai Châu; Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu; Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2022...

Tại phiên họp tháng 7, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự… trên địa bàn trong thời gian tới.