Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT tỉnh Lai Châu đạt 99,08%

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Lai Châu đạt 99,08%, tăng 0,25% so với kỳ thi năm 2021.

Trong 2 ngày thi 7 - 8/7/2022 tại 20 phòng thi chính thức của tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh Bảo Anh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong số 3.676 thí sinh của tỉnh Lai Châu đăng ký thì có 3.671 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Trong đó, 1.510 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp; 1.987 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học; 174 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học.



Trong các ngày thi (7 - 8/7), tại 20 phòng thi chính thức của tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. An ninh trật tự, an toàn giao thông trên các địa bàn đảm bảo thông suốt. Tất cả thí sinh và lực lượng tham gia coi thi thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh đạt 99,08% (tăng 0,25% so với kỳ thi năm 2021). Ảnh Bảo Anh

Kết quả chấm thi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh đạt 99,08%. Trong đó, hệ giáo dục trung học 99,84%, hệ giáo dục thường xuyên 95,92% và tự do 39,13%. Tuy nhiên, điểm trung bình thi giảm 12 bậc so với kỳ thi năm 2021.

Toàn tỉnh có 16 điểm 10 của thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp thuộc các môn: lịch sử, địa lý, giáo dục công dân (10 thí sinh, nhiều nhất trong các môn thi) và tiếng anh; không có điểm liệt.