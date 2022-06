Lai Châu: Tăng cường ôn tập giúp học sinh vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp

Thời điểm này, thầy và trò lớp 12 thuộc các trường trong khối THPT, nội trú và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu tăng tốc ôn tập, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lai Châu chủ động trang bị thêm kiến thức cho học sinh

Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, học sinh trên địa bàn tỉnh Lai Châu phải học trực tuyến trong thời gian dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Việc bổ túc thêm kiến thức, tạo sự tự tin trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết đối với học sinh trong thời điểm này.

Giờ ôn luyện môn toán của thầy và trò lớp 12c1, Trường THPT Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Bảo Anh

Trước tình hình đó, ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu đã tìm nhiều giải pháp để bù đắp kiến thức cho các em học sinh khối lớp 12. Cùng với ôn luyện kiến thức cơ bản các môn học, tập trung ôn luyện thêm đề và tăng thời gian dạy phụ đạo cho các học sinh.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt/Trangtraiviet, thầy giáo Nguyễn Văn Truyền - Giáo viên môn sinh học, Trường THPT thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết: Trong giai đoạn hiện nay chúng tôi đang tổ chức luyện đề cho các em. Sau một thời gian ôn thi kiến thức cơ bản, tôi tăng cường luyện thêm bộ đề cho các em làm quen, qua đó phát hiện lỗ hổng kiến thức để bù đắp trong khoảng thời gian nước rút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường THPT thành phố Lai Châu có 213 học sinh dự thi. Quyết tâm giữ vững danh hiệu có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp như những năm trước, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo trong việc lựa chọn giáo viên phụ trách ôn thi, lên khung kế hoạch chương trình học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Củng cố kiến thức cơ bản với ôn luyện bộ đề, nâng cao kiến thức. Công tác bổ túc thêm kiến thức được các thầy, cô giáo của nhà trường thực hiện vào buổi tối cho học sinh.

Trường THPT thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu tổ chức ôn luyện cho các em học sinh. Ảnh: Bảo Anh

Thầy giáo Bùi Văn Toản – Hiệu trưởng Trường THPT thành phố Lai Châu cho biết: Về quá trình ôn tập của học sinh quan trọng nhất vẫn là các em tự giác học, giáo viên chủ động định hướng kiến thức cho các em. Nhờ đó thế thầy và trò tìm được điểm đồng nhất trong quá trình lĩnh hội, từ đó nâng cao hiệu quả của việc ôn luyện.

Việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 cũng được Trường THPT huyện Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu triển khai theo đúng kế hoạch được xây dựng từ đầu năm học. Thầy giáo Nguyễn Minh Dương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Do có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường nên việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 của các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên các bộ môn được thực hiện nghiêm túc. Trong các buổi ôn tập, chúng tôi quy định giáo viên phải chuẩn bị tốt giáo án với các yêu cầu khắt khe về tính khoa học, tính hệ thống. Mức độ kiến thức, câu hỏi bài tập và rèn kỹ năng cho học sinh phải phù hợp với nhận thức của từng đối tượng học sinh, có sự phân hóa về năng lực học sinh, nhờ đó việc học ôn tập của học sinh lớp 12 tương đối nền nếp.

Giáo viên chủ động định hướng kiến thức cho các em học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả của việc ôn luyện. Ảnh: Bảo Anh

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp ôn tập hiệu quả, chúng tôi còn tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12, giúp học sinh được làm quen, cọ xát với cách thức làm bài thi. Các lần thi thử là một biện pháp hữu hiệu để đánh giá chất lượng dạy và học, chủ động và linh hoạt trong điều chỉnh cách dạy, cách học. Đề thi thử sát với nội dung kiến thức nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; bám sát ma trận, kết cấu, mức độ của đề minh họa do Bộ GD&ĐT công bố một số năm gần đây; bảo đảm phân loại được trình độ của thí sinh, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản để tốt nghiệp THPT và yêu cầu nâng cao.

Chuẩn bị tâm thế tốt cho các em học sinh lớp 12 ở Lai Châu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao nhất, ngành Giáo dục Lai Châu đã chỉ đạo các nhà trường nắm bắt tình hình, chủ động về kế hoạch dạy học nhất là đối với khối lớp 12. Tổ chức dạy học sát đối tượng, đồng thời tổ chức ôn luyện từ đầu năm học. Tổ chức thi thử; chọn cử giáo viên có năng lực chuyên môn tăng cường, hỗ trợ cho các đơn vị khó khăn về đội ngũ giáo viên để tổ chức ôn luyện cho học sinh. Không khí ôn tập diễn ra sôi nổi ở các nhà trường; cả giáo viên và học sinh đều có chung tâm thế nỗ lực hướng về kỳ thi an toàn, đúng quy chế và chất lượng.

Em Phạm Quỳnh Anh - Lớp 12A1, Trường THPT Than Uyên (huyện Than Uyên, Lai Châu) chia sẻ với chúng tôi: Trong quá trình ôn luyện, chúng em được các thầy cô giáo chia sẻ những kiến thức rất quý báu. Bản thân em cũng luôn tự giác lên Internet tìm hiểu kiến thức mới. Em cũng đặt mục tiêu cao trong kỳ thi tốt nghiệp nhất là hướng đến thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội do đó em đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tinh thần thoải mái cố gắng đạt điểm cao trong kỳ thi năm nay.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Lai Châu có 20 điểm thi tại 8 huyện, thành phố. Cùng với không khí ôn tập nước rút, các nhà trường cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị điều kiện về phòng chống, ứng phó thiên tai; phòng, chống dịch Covid-19 cũng như cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi. Để có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của ngành Giáo dục, chính quyền các địa phương và nhà trường, vẫn cần hơn hơn sự chủ động phối hợp của phụ huynh để các thí sinh có kỳ thi thành công.

Tỉnh Lai Châu có khoảng 3.676 học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022. Ảnh: Bảo Anh

Chia sẻ với chúng tôi về công tác ôn tập giúp các em học sinh vững kiến thức trước kỳ thi. Thầy giáo Đinh Trung Tuấn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết: Cùng hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, tỉnh Lai Châu có khoảng 3.676 học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT từ ngày mùng 7 đến mùng 8/7/2022. Việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, chúng tôi tăng cường chỉ đạo các trường THPT đều xác định phải thực hiện nghiêm túc, tích cực, chủ động, tránh tâm lý chủ quan, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, có sự đánh giá chính xác quá trình giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh trong từng giai đoạn. Đồng thời, thường xuyên rà soát, điều chỉnh nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức dạy học để góp phần nâng cao chất lượng tốt nghiệp THPT và chất lượng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022.

"Thời gian ôn luyện của các em học sinh không còn nhiều. Tôi khuyên các em hết sức bình tĩnh, tiếp tục ôn luyện. Học ở lớp thầy cô dạy, học thêm ở bạn bè để nắm chắc kiến thức, tạo cho mình một sự tự tin để bước vào kỳ thi đạt kết quả cao. Đối với các bậc phụ huynh học sinh, cần tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như tinh thần cho con em mình tiếp tục ôn luyện, động viên các con, tạo cho các con có tinh thần thoải mái, chuẩn bị tốt tâm thế bước vào kỳ thi, tránh gây áp lực cho các con", ông Tuấn nhấn mạnh.