Tà Hừa đẩy nhanh thu hoạch lúa Xuân, gieo cấy vụ Hè Thu

Xã Tà Hừa (Than Uyên, Lai Châu) đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Xuân, tạo điều kiện sớm nhất triển khai sản xuất vụ Hè Thu.

Tà Hừa đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Xuân

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Tòng Văn Chức, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Hừa, cho biết: Vụ Xuân năm nay xã Tà Hừa gieo cấy 65ha lúa, tập trung nhiều ở các bản Cáp Na1, Cáp Na 2, với các giống lúa chủ đạo là: Nếp 97; Nếp 98; Hương Thơm. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống lúa, bà con nông dân xã Tà Hừa đã tích cực áp dụng biện pháp thâm canh tăng vụ và đẩy mạnh cơ giới hóa vào các khâu sản xuất.

Vụ Xuân năm nay xã Tà Hừa (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) gieo cấy 65ha lúa. (Ảnh: PV Tây Bắc)

"Trong quá trình sinh trưởng, một số diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông theo dõi, dự báo và hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nắng ráo, trên khắp các cánh đồng người dân đang tập trung thu hoạch lúa, năng suất ước đạt 58 tạ/ha"- ông Chức cho hay.

Hiện hầu hết diện tích lúa Xuân của xã Tà Hừa (Than Uyên, Lai Châu) đang vào thời điểm chín rộ. Cũng như bao hộ dân trồng lúa khác ở Tà Hừa, nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên hơn 4.000m2 lúa của gia đình ông Hà Văn Thịnh ở bản Cáp Na 2 phát triển khá tốt, hiện đã cho thu hoạch. Gia đình ông đã tập trung nhân lực và đổi công với hàng xóm để thu hoạch nhanh, chuẩn bị cho gieo cấy vụ Hè Thu.

Nhờ cơ giới hóa, người dân xã Tà Hừa tiết kiệm nhiều công sức và thời gian trong thu hoạch. (Ảnh: PV Tây Bắc)

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Hà Văn Thịnh chia sẻ: Trước kia, sau khi thu hoạch song gia đình mất rất nhiều thời gian để đập lúa và đưa thóc về nhà. Những năm gần đây, trên địa bàn xã đã có máy đập lúa liên hoàn, lúa sau khi tuốt xong được cho lên xe trở về nhà, vì vậy đã rút ngắn được rất nhiều thời gian và công sức của người dân.

Tà Hừa phấn đấu tăng diện tích sản xuất vụ Hè Thu

Theo khung lịch của UBND xã Tà Hừa, vụ sản xuất Hè Thu bắt đầu gieo cấy trước trung tuần tháng 7. Hiện 100% diện tích mạ được người dân gieo đã lên 3 đến 4 lá và đang phát triển rất tốt, không có sâu bệnh gây hại. Vụ Hè Thu năm nay, xã Tà Hừa sẽ gieo cấy 85ha, trong đó bản Cáp Na 1,2,3 sẽ cấy 100% diện tích lúa nếp Tan Pỏm để làm sản phẩm hàng hóa bán ra thị trường, tăng thu nhập cho người nông dân.

Vụ Hè Thu xã Tà Hừa gieo cấy 85ha, trong đó bản Cáp Na 1,2,3 sẽ cấy 100% diện tích lúa nếp Tan Pỏm để làm sản phẩm hàng hóa. (Ảnh: PV Tây Bắc)

"Do đặc thù khí hậu nên diện tích lúa của xã Tà Hừa sẽ cấy muộn hơn các xã khác trong huyện Than Uyên. Theo kế hoạch đến cuối tháng 6 xã sẽ kết thúc thu hoạch lúa Xuân, do vậy hiện nay UBND xã chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch đến đâu làm đất luôn đến đấy để chuẩn bị gieo cấy vụ Hè Thu"- Phó Chủ tịch UBND xã Tà Hừa nhấn mạnh.