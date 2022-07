Lai Châu: Hơn 3.600 thí sinh vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng nay, cùng với các thí sinh cả nước, hơn 3,6 nghìn “sỹ tử” của tỉnh Lai Châu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi của tỉnh Lai Châu sáng nay là 3.676 thí sinh, trong đó có 1.512 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp, 1.988 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, 176 thí sinh đã tốt nghiệp dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học.

Năm nay số thí sinh khối giáo dục THPT là 3.156 thí sinh, giáo dục thường xuyên là 312 thí sinh, riêng thí sinh tự do là 199 thí sinh.

Hơn 3.600 thí sinh tỉnh Lai Châu tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh Bảo Anh

Kỳ thi này, tỉnh Lai Châu có 1 hội đồng thi, 20 điểm thi với 203 phòng thi (tăng 13 phòng so với năm 2021) được đặt tại 20 đơn vị bao gồm các trường THCS, THPT, phổ thông dân tộc nội trú… trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ta cũng có 2 phòng thi ghép (bài thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung), 22 phòng thi chờ, 21 phòng thi dự phòng, 20 phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F0 có nguyện vọng tham dự thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Để phục vụ kỳ thi, tỉnh Lai Châu có hơn 1.700 lượt người được bố trí vào các nhiệm vụ cụ thể, trong đó hội đồng thi 15 người, các ban hội đồng thi 1.447 lượt người. Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu chỉ đạo các điểm thi phối hợp với các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi về y tế, an ninh, phòng chống thiên tai, mưa lũ, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng, đồ dùng…

Tỉnh Lai Châu có 1 hội đồng thi, 20 điểm thi với 203 phòng thi (tăng 13 phòng so với năm 2021). Ảnh Bảo Anh

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu cũng phối hợp với Tỉnh đoàn Lai Châu, huyện đoàn các địa phương, đoàn thanh niên các cơ sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu chuẩn bị các phương án, hoạt động tiếp sức mùa thi, sinh viên tình nguyện để trợ giúp thí sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên báo DânViệt/Trangtraiviet, trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, các thí sinh bước vào phòng thi với tâm lý vững vàng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất.