Lai Châu khởi công xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Phong Thổ gần 200 tỷ đồng

Khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Phong Thổ

Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Phong Thổ (Lai Châu) có tổng mức đầu tư 199,682 tỷ đồng từ nguồn vốn thực hiện dự án được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Số tiền này sẽ được dùng để xây dựng một khu học xá hiện đại, đồng bộ trên diện tích rộng từ 4,5 đến 5ha, đủ sức chứa cho khoảng 1.000 học sinh dân tộc thiểu số.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Phong Thổ. (Ảnh: Ánh Hồng)

Ngôi trường tương lai sẽ không chỉ có 30 phòng học, mà còn được trang bị đầy đủ các khu chức năng, từ nhà hiệu bộ, phòng bộ môn, nhà nội trú khang trang đến 3 bếp ăn, nhà ăn, khu sinh hoạt, sân chơi, khu thể thao và cả một bể bơi hiện đại. Thầy cô giáo cũng sẽ có nhà công vụ riêng, đảm bảo điều kiện sống tốt nhất để yên tâm công tác. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026, mang đến một diện mạo mới cho nền giáo dục địa phương.

Ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Ánh Hồng)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, cho biết: Hằng năm, Tập đoàn luôn trích từ 500 - 700 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Tập đoàn đã dành 100 tỷ đồng để tài trợ xây dựng ngôi trường này.

"Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một môi trường học tập chất lượng, an toàn và lành mạnh, giúp các em học sinh ở Phong Thổ nói riêng, Lai Châu nói chung có thêm động lực để vươn lên" – ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Phong Thổ. (Ảnh: Ánh Hồng)

Về phía địa phương, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cam kết sẽ chỉ đạo sát sao, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu bày tỏ, hy vọng tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tập đoàn trong nhiều dự án ý nghĩa khác, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền và nâng cao đời sống cho người dân.

Tại buổi lễ, cùng với các điểm cầu trên khắp cả nước, lãnh đạo tỉnh Lai Châu và các đại biểu đã cùng nhau thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi công một dự án giáo dục đầy tâm huyết, hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đất này.