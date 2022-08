Lai Châu: Hiệu quả từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp đời sống người dân xã Tả Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu) được cải thiện rõ rệt…

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp người dân ổn định cuộc sống

Xã Tả Phìn có diện tích rừng là 2.221 ha; trong đó, rừng phòng hộ là 1972,9 ha. Hằng năm, người dân trên địa bàn được hưởng dịch vụ môi trường rừng với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác bảo vệ và phát triển rừng được nâng lên, đến nay, tỉ lệ che phủ rừng của xã đạt 50,23%.

Bên cạnh đó, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp cho đời sống của người dân xã Tả Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu) ngày càng ổn định. Người dân có thêm nguồn kinh phí để đầu tư phát triển sản xuất, mua sắm các vật dụng cần thiết phục vụ đời sống.

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác bảo vệ và phát triển rừng được nâng lên, đến nay, tỉ lệ che phủ rừng của xã Tả Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu) đạt 50,23%. (Ảnh: P.H)

Khi người dân có thu nhập ổn định từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, UBND xã Tả Phìn đã phân công các thành viên trong ban chấp hành phụ trách các bản, các tổ chức đoàn hội của xã đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân đóng góp làm hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường thôn, bản, góp phần tạo mỹ quan cho các tuyến đường nội bản, ổn định an ninh trật tự.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Chẻo Lầu Sun – Bí thư Đoàn xã Tả Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu), cho biết: Từ khi xã có chủ trương về lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời trên các tuyến đường tại các thôn bản, với vai trò tổ chức đoàn, chúng tôi đã chung tay phối hợp với các cấp chính quyền xuống bản vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân để triển khai lắp đặt và được người dân rất đồng thuận, hưởng ứng tích cực.

Cán bộ xã, bản tuyên truyền, vận động người dân trích một phần nhỏ số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để đóng góp làm hệ thống chiếu sáng trên địa bàn. (Ảnh: P.H)

Qua công tác tuyên truyền vận động, người dân trên địa bàn đều đồng tình, ủng hộ chủ trương lắp đặt hệ thống ánh sáng an ninh, tự nguyện trích một phần kinh phí từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để làm hệ thống điện chiếu sáng. Khi lắp đặt đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, người dân rất phấn khởi vì đi làm về khuya cũng an tâm hơn, an ninh trật tự được đảm bảo.

Chia sẻ với phóng viên, chị Chẻo Mý Sếnh, bản Tầm Choong, xã Tả Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu) phấn khởi cho biết: Từ khi xã có chủ trương lắp đặt hệ thống chiếu sáng an ninh trên các tuyến đường thôn bản, gia đình tôi rất đồng thuận tham gia chủ trương của xã. Gia đình tôi là một trong những hộ được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, cũng tự nguyện trích ra một khoản tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để đóng góp lắp đặt đèn chiếu sáng ở bản. Đường xá ngày càng sáng sủa, đi lại cũng an toàn và thuận tiện hơn về đêm.

Đèn chiếu sáng được lắp đặt trên các tuyến đường ở bản giúp đường xá được sáng sủa, đi lại an toàn và thuận tiên hơn về đêm. (Ảnh: P.H)

Nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp thay đổi bộ mặt nông thôn vùng cao

Xả Tả Phìn có 9 bản với tổng số 629 hộ, để nhận được sự đồng thuận của người dân trong việc đóng góp kinh phí lắp đặt đèn chiếu sáng trên các tuyến đường của bản, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xã đã đứng ra làm đầu mối với đơn vị thi công lắp đặt, giao cho trưởng bản và nhân dân chủ động giám sát việc lắp đặt. Đến nay xã có 6/9 bản thực hiện lắp đặt với tổng số trên 200 cột đèn, tổng chi phí nhân dân đóng góp là 350 triệu đồng. Đây là hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn tự động sáng khi trời tối và tự động ngắt khi trời sáng.



Đến nay, xã Tả Phìn có 6/9 bản thực hiện lắp đặt đèn chiếu sáng với tổng số trên 200 cột đèn, tổng chi phí nhân dân đóng góp là 350 triệu đồng. (Ảnh:P.H)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Thào A Sai - Phó Chủ tịch UBND xã Tả Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu), chia sẻ: Từ khi có chủ trương lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia đóng góp lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường thôn, bản. Sau khi tuyên truyền vận động được người dân đồng thuận và trích một phần nhỏ số tiền từ chi trả dịch vụ môi trường rừng để lắp đặt 200 đèn chiếu sáng ở 6/9 bản. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con 3 bản còn lại trích một phần tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để lắp đặt đèn chiếu sáng.

Có thể thấy, từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, xã Tả Phìn đã tuyên truyền, vận động người dân đóng góp một cách hợp lý nhằm xây dựng các công trình phúc lợi, qua đó, giúp thay đổi bộ mặt nông thôn vùng cao, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.