Lai Châu: Dồn lực thi công tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở phường Đoàn Kết đến giao đường số 17

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công

Có mặt tại công trường thi công tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, chúng tôi cảm nhận bầu không khí lao động vô cùng khẩn trương và sôi nổi.

Dưới cái nắng ban mai, tiếng động cơ rền vang của những chiếc máy xúc, máy ủi, ô tô trên công trường hòa cùng tiếng gọi nhau í ới của cán bộ, công nhân nơi đây, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp, khẩn trương trên công trường. Những chiếc máy xúc đang được công nhân lái máy, điều khiển múc đất hạ cốt nền, từng gầu đất múc lên dứt khoát và mạnh mẽ. Mặt đất được cào xới, san phẳng theo đúng thiết kế.

Dự án tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17 có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Những chiếc ô tô tải nối đuôi nhau, liên tục ra vào công trường, hối hả và nhịp nhàng, vận chuyển đất, đá thải ra bãi thải. Khu vực này dường như không có phút giây ngơi nghỉ, tất cả chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đó là đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Anh Trần Văn Tiếp – Cán bộ kĩ thuật Công ty TNHH xây dựng và thương mại Bình An cho biết: Đối với công trình này, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Bình An đảm nhiệm thi công hơn 500m, trong đó chủ yếu là hạ cốt nền đường. Trong quá trình thi công, đơn vị gặp phải không ít khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là về mặt bằng. Do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng nên đơn vị không thể triển khai thi công liên tục được.

“Để có thể bàn giao hạng mục xây dựng đúng kế hoạch, Công ty đang tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công làm nhiều ca, kíp, đẩy nhanh tiến độ. Hiện, Công ty tập trung hơn chục xe, máy và tổ chức cho công nhân làm cả ca tối. Công ty mong muốn, chủ đầu tư cùng với các đơn vị có liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng” – anh Tiếp chia sẻ.

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Bình An huy động hơn 10 xe, máy thi công trên công trường. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tìm hiểu được biết: Công trình tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, phường Quyết Thắng, do Ban Quản lý dự án thành phố Lai Châu (thành phố Lai Châu cũ) làm chủ đầu tư. Quy mô công trình gồm: Tuyến đường chính dài 1,51km, chiều rộng nền đường là 32m và các đoạn tuyến kết nối, hệ thống thoát nước, các công trình trên tuyến… Công trình có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng lên đến 37 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ 2021 – 2025.

Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công trình tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, phường Quyết Thắng (nay thuộc phường Đoàn Kết, Lai Châu) được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư.

Theo anh Nguyễn Đình Tốt – cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu, đến thời điểm này, dự án vẫn đang gặp phải khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Ngô Xuân Đăng – Phó Trưởng phòng Bồi thường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lai Châu, cho biết: Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, phường Quyết Thắng là 146.973,4m2. 99 hộ gia đình và tổ chức nằm trong diện thu hồi đất, trong đó 77 hộ thuộc hạng mục tuyến đường, mặt bằng, 6 tổ chức và 16 hộ tại hạng mục bãi đổ thải… UBND thành phố Lai Châu (cũ) đã ban hành 9 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 24,6 tỷ đồng.

Theo ông Đăng, trong tổng số 63 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, mới chỉ có 45 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Hiện còn 30 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó 23 hộ đang trong giai đoạn xác minh nguồn gốc đất, tài sản, nhân khẩu, hộ khẩu và hộ dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp…

Dự án tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17 gồm nhiều hạng mục, trong đó chiều dài tuyến đường chính là 1,51km. (Ảnh: Thanh Ngân)

“Thời gian tới, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Đoàn Kết và các cơ quan chuyên môn vận động, tuyên truyền, thuyết phục các hộ nhận tiền bồi thường, chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với 30 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Trung tâm sẽ tiến hành thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình UBND phường Đoàn Kết thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” – ông Đăng thông tin.

Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, công tác bồi thường, giải phóng mặt dự án tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở phường Đoàn Kết đến giao đường số 17, sẽ sớm được tháo gỡ.

“Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, thời gian tới, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công làm nhiều ca. Ban cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lai Châu và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công” – ông Trần Viết Điệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu, cho hay.

