Lai Châu khởi công công trình giao thông chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Khởi công công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV

Dự án đường tránh thị trấn Tân Uyên có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư. Với chiều dài hơn 3,1km, dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn quy mô đường đô thị cấp 60 (vận tốc thiết kế 60km/h theo TCXDVN 104:2007). Dự án bao gồm các hạng mục: nền đường, mặt đường, công trình thoát nước, công trình phòng hộ và hệ thống an toàn giao thông.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án đường tránh thị trấn Tân Uyên. (Ảnh: Hà Dũng)

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 2024-2026 và là công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong công cuộc đổi mới, phát triển hạ tầng giao thông, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Hà Dũng)

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, chủ đầu tư và nhà thầu thi công cần tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường; UBND xã Tân Uyên và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao đúng thời hạn cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công…

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. (Ảnh: Hà Dũng)

Các đơn vị được giao nhiệm vụ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, để công trình trở thành điểm sáng trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh.