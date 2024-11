Ngày 24/11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Thư viện Quốc gia Việt Nam và một số đoàn từ thiện tổ chức chương trình tặng đèn năng lượng mặt trời, tặng quà cho hộ nghèo và khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Tham dự chương trình thiện nguyện có Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu; Thường trực Đảng ủy, UBND xã Mù Sang, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Dào San; Đoàn thiện nguyện các nhóm, công ty, doanh nghiệp, bác sĩ gồm: Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm Hà Nội; Hội đồng hương Diễn Châu Nghệ An; Team bác sĩ Võ Minh; Công ty Thương mại và Dịch vụ Phúc Hoàng An; Quỹ Next G; Tổ Thiện nguyện Hoa Sen; Công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú; Nhóm Kinh sách Ba Đình; Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC; Công ty may mặc và thời trang Ngân Hà; Hội Đông Y hiện đại Hà Nội; Công ty Luật TNHH Sao Sáng và một số đơn vị khác cùng 50 y, bác sĩ, điều dưỡng thuộc Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện 108, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội… tham gia chương trình.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng đại diện đoàn thiện nguyện tặng quà cho nhân dân xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân

Mù Sang là xã biên giới của huyện Phong Thổ với đường biên giới dài 5,787km. Xã có 10 bản với 613 hộ, 3.628 khẩu, gồm 2 dân tộc: Mông, Dao cùng sinh sống. Trình độ dân trí trên địa bàn xã còn thấp, chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo qua rà soát còn cao (49,26% hộ nghèo, 12,56% hộ cận nghèo). Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,46 triệu đồng/người/năm.

Tại chương trình đã trao tặng 110 đèn năng lượng mặt trời; 110 cột đèn; 20 đèn gắn tường; 10 đèn sách tay cho xã Mù Sang; 400 suất quà cho các hộ nghèo. Đồng thời, 50 y, bác sĩ, điều dưỡng thuộc các bệnh viện: Việt Đức, Phụ sản Trung ương, 108, Ung bướu Hà Nội đã khám bệnh, khám sàng lọc ung thư tuyến vú, tuyến giáp, cổ tử cung (trả kết quả trong ngày), siêu âm, nội soi tai mũi họng và cấp phát thuốc miễn phí. Cùng với đó, tư vấn các cách điều trị, phòng chống bệnh thông thường cũng như các bước điều trị, phòng chống ung thư cho 400 người dân trên địa bàn. Trao tặng 300 đầu sách cho thư viện Đồn Biên phòng Dào San. Tổng giá trị chương trình hơn 632 triệu đồng.

Bên cạnh việc tặng quà, tặng đèn năng lượng, tại chương trình thiện nguyện các y bác sỹ đã khám và phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn thiện nguyện. Đồng chí khẳng định, việc hỗ trợ đèn năng lượng để thắp sáng vùng biên là việc làm thiết thực, không chỉ giúp lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn giúp cải thiện, nâng cao đời sống và trên hết là bảo vệ an toàn cuộc sống của nhân dân. Những phần quà, hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, nhân dân chứa đựng tình cảm, trách nhiệm, chia sẻ một phần khó khăn của và tri ân đối với bà con đồng bào các dân tộc ở biên giới.

Hoạt động cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Với tinh thần "Tương thân, tương ái", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau", đồng chí mong muốn thời gian tới đoàn thiện nguyện sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con tại các xã biên giới những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Qua đó, để hộ nghèo, bà con trên địa bàn biên giới nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, BĐBP bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại chương trình thiện nguyện: