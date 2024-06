Sáng 18/6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu phối hợp với Câu lạc bộ Nhà báo trẻ tỉnh Lai Châu tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết về biên giới và bộ đội biên phòng tỉnh năm 2024 với chủ đề: "Ân tình biên giới".

Cuộc thi viết với chủ đề "Ân tình biên giới"



Dự Lễ phát động có các đồng chí: Lý Vần Tải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu; Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo Báo Lai Châu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu và lãnh đạo một số phòng, ban trực thuộc và lãnh đạo một số cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí…

Các đại biểu tham dự lễ phát động Cuộc thi viết về biên giới và BĐBP tỉnh năm 2024. Ảnh: CLB Nhà báo trẻ Lai Châu

Cuộc thi viết về biên giới và BĐBP tỉnh năm 2024 được tổ chức lần đầu tiên và sẽ được xem xét tổ chức ở các cuộc thi tiếp theo nhằm tuyển chọn và trao giải cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về biên giới và BĐBP tỉnh Lai Châu trên các mặt công tác của lực lượng như: Công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân ở khu vực biên giới, tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân…

Những tấm gương về sự hi sinh thầm lặng từ hậu phương để anh em cán bộ chiến sĩ yên tâm bảo vệ biên giới. Những điểm sáng, cột mốc sống trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Công tác vận động quần chúng, dựa vào Nhân dân để quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Tuyên truyền vận động Nhân dân khu vực biên giới tăng cường đoàn kết dân tộc, thực hiện các chủ trương và chương trình kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở…

Cuộc thi viết về biên giới và BĐBP tỉnh năm 2024 được tổ chức lần đầu tiên và sẽ được xem xét tổ chức ở các cuộc thi tiếp theo... Ảnh: Ảnh: CLB Nhà báo trẻ Lai Châu

Đối tượng tham gia gồm phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí chuyên và không chuyên, các cơ quan báo chí trung ương thường trú hoặc đang được phân công theo dõi, làm công tác tuyên truyền tại tỉnh Lai Châu; công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của cuộc thi; thành viên CLB Nhà báo trẻ tỉnh Lai Châu và cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Về tác phẩm tham gia là các tác phẩm báo chí thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Được biết, thời gian đăng, phát tác phẩm tham dự cuộc thi được tính từ ngày 1/1-31/12/2024. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 30/1/2025 (theo dấu bưu điện). Ban Tổ chức sẽ chọn ra các tác phẩm có chất lượng để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích, 2 giải phụ. Lễ công bố và trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2025).

Đại diện thành viên CLB Nhà báo trẻ tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ phát động Cuộc thi viết về biên giới và BĐBP tỉnh năm 2024. Ảnh: CLB Nhà báo trẻ Lai Châu

Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, đại diện thành viên CLB Nhà báo trẻ tỉnh Lai Châu hứa sẽ tham gia giải thưởng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện nghiêm quy chế hội thi góp phần đống góp công sức, trí tuệ tạo nên thành công của cuộc thi.

Chia sẻ tại lễ phát động, Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu bày tỏ: Đây là cuộc thi viết có ý nghĩa, góp phần cổ vũ, động viên những người làm công tác báo chí và những chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Giúp những người làm báo có sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho những người làm báo. Cuộc thi sẽ là tiền đề để lực lượng BĐBP và báo chí phối hợp tốt hơn nữa trong công tác tuyên truyền, đồng hành, sát cánh và giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ quân hàm xanh nơi mảnh đất biên cương.

Cuộc thi viết có ý nghĩa, góp phần cổ vũ, động viên những người làm công tác báo chí và những chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: CLB Nhà báo trẻ Lai Châu

Để cuộc thi đạt hiệu quả, các đồng chí đề nghị sau Lễ phát động, 2 đơn vị phối hợp cần tập trung phổ biến kế hoạch, thể lệ cuộc thi và huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ và thành viên CLB nhà báo trẻ tham gia. Các cơ quan báo chí và các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí đăng tải rộng rãi thể lệ, dành thời lượng phát sóng, dung lượng đăng tải tác phẩm dự thi.