Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại biên giới

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" ngày 23 - 24, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Sì Lở Lầu, xã Dào San, xã Ma Li Pho và xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ ở vùng biên giới



Tham dự buổi Lễ có Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; đại diện chỉ huy các Phòng, Văn phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện Chỉ huy đoàn 356; lãnh đạo địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân ở các xã Biên giới nơi có đài tưởng niệm.

Đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Sì Lở Lầu. Ảnh: TH

Tại buổi Lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình, dành phút mặc niệm tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Đồng thời báo công với anh linh các liệt sĩ những thành tích nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong thời gian qua; cùng với các cấp, các ngành, các lực lượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở một số xã biên giới Lai Châu. Ảnh: TH

Nhân dịp này, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh đã thực hiện tốt phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" như thăm hỏi và tặng quà, thông qua các hoạt động tri ân thân nhân, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh và các đối tượng gia đình chính sách. Thông qua các hoạt động đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Dào San. Ảnh: TH

Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Ma Li Pho. Ảnh: TH

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời qua đó giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn", truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ mai sau.