Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

29 Nghị quyết được các đại biểu thông qua tại Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh khoá XVI

1. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024;

2. Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND với UBND tỉnh trong thời gian giữa 02 kỳ họp HĐND;

3. Nghị quyết nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

4. Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công;

5. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025;

6. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

7. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công 2025;

8. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023;

9. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai năm 2025;

10. Nghị quyết về danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2025;

11. Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh, năm 2025;

12. Nghị quyết quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2025;

13. Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Lào Cai năm 2025;

14. Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, năm 2025;

15. Nghị quyết Quy định ưu đãi đối với dự án xã hội hóa; dự án phi lợi nhuận và ưu đãi tiền thuê nhà đối với Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

16. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

17. Nghị quyết đặt tên đường, phố và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn huyện Văn Bàn và huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai;

18. Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai;

19. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.;

20. Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai;

21.Nghị quyết phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

22. Nghị quyết thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai;

23. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

24. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo thực hiện;

25. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

26. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026;

27. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025;

28. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp;

29. Nghị quyết kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI.