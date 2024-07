Hôm nay (ngày 17/7), tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khen thưởng 11 tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa tham gia phá thành công hai chuyên án ma tuý lớn.

Dự và chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng, có Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.



Đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên báo cáo quá trình phá thành công hai chuyên án với lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên, cho biết: Hai chuyên án Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phá thành công là chuyên án ĐB724 và chuyên án ĐB624; tang vật thu giữ gồm 130 nghìn viên ma tuý tổng hợp; 35 gam hê-rô-in.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên tham gia phá thành công hai chuyên án ma tuý lớn. Ảnh: Thanh Tùng

Đối tượng bị bắt giữ trong hai chuyên án, gồm: Giàng A Cở (sinh năm 1996, trú tại bản Trung Sua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Pơn Mạ Nì Vòn (sinh năm 1999, trú tại bản Huổi Lả, cụm Nà Lầm, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong-Sa-Ly, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào).

Trực tiếp trao bằng khen, tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích phá thành công hai chuyên án, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao kết quả, thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã liên tiếp lập được trong những ngày qua. Đó là thành tích thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, ý chí quyết tâm, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm ở khu vực biên giới; đóng góp rất lớn vào công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm của cả nước, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội ở khu vực biên giới, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Thành tích của Bộ đội Biên phòng Điện Biên được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận, đánh giá cao.

Song, với thực trạng các tỉnh Tây Bắc nói chung, địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng hoạt động của tội phạm ma tuý ở địa bàn ngoại biên đối diện tiếp tục diễn biến phức tạp; các tổ chức, đường dây tội phạm ma tuý hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp, manh động, Thiếu tướng Lê Văn Phúc nhận định rằng nhiệm vụ đấu tranh các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm ma tuý của Bộ đội Biên phòng Điện Biên còn nhiều khó khăn, phức tạp.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao bằng khen cho các tập thể tham gia phá thành công hai chuyên án ma tuý lớn. Ảnh: Thanh Tùng

Để đấu tranh có hiệu quả hoạt động của tội phạm ma tuý và các loại tội phạm khác, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả các đường dây, tổ chức tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý; mua bán người; xuất, nhập cảnh trái phép. Chú trọng phát huy cách đánh mới sáng tạo, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội theo Nghị định số 03/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm thông qua các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn với quốc phòng - an ninh. Tổ chức tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác vận động quần chúng gắn với cán bộ biên phòng tham gia cấp uỷ cùng địa phương; cán bộ, đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt các bản, cụm bản; phát huy vai trò quần chúng tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay vận chuyển ma tuý.

Với công tác đối ngoại biên phòng, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị Bộ đội Biên phòng Điện Biên tiếp tục duy trì thường xuyên, có nề nếp trong công tác hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng phía đối diện của Lào trong triển khai các thoả thuận, hợp tác đã kí kết về công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý và tội phạm.