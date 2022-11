Huyện Mường La (Sơn La): Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng

Sáng 21/11, huyện Mường La (Sơn La) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện (22/11/1952 – 22/11/2022).





Vùng đất và con người Mường La sau 70 năm giải phóng

Mường La 70 năm hình thành và phát triển

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Mường La, có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh, lãnh đạo các huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu; huyện Văn Trấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái; huyện Yên Thế, tình Bắc Giang, lãnh đạo 11 huyện, Thành phố của tỉnh Sơn La cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Mường La (22/11/1952 – 22/11/2022). Ảnh: Nguyễn Vinh

Mường La (Sơn La) được hình thành rất sớm, từ thế kỷ thứ 12 đã xuất hiện tên Mường La. Vào thế kỷ 15, Mường La được tách ra từ châu Mường Muổi (huyện Thuận Châu ngày nay). Địa bàn Mường La lúc mới hình thành gồm 5 mường phìa: Chiềng An, Mường Bú, Mường Chùm, Mường Trai và Mường Chiến. Châu lỵ Mường La đặt ở xã Chiềng An (nay là phường Chiềng An, thành phố Sơn La).

Ngày 01/9/1858, thực dân Pháp mở đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam, tháng 02/1886, chúng đưa quân lên đánh chiếm Tây Bắc, thiết lập chế độ quân quản để cai trị. Mường La nằm trong Tiểu quân Vạn Bú, thuộc Đạo quan binh thứ tư.

Ngày 03/02/1930, ĐCSVN ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cao trào cách mạng bùng lên mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, ngày 15/6/1949 Đảng bộ huyện Mường La được thành lập. Đây là bước ngoặt to lớn trong phong trào cách mạng trên địa bàn huyện, từ đây phong trào đấu tranh Cách mạng của nhân dân các dân tộc ở Mường La có đường lối đúng đắn và tổ chức mọi thắng lợi của các phong trào Cách mạng trên địa bàn huyện.

Cách đây hơn 70 năm, vào ngày 14/10/1952 chiến dịch Tây Bắc bắt đầu. Sau thắng lợi lớn tại Nghĩa Lộ, Trên đường tiến quân của ta, quân địch đã bị tiêu diệt và truy kích đến Ít Ong. Sáng ngày 20/10/1952 đánh chiếm đồn Ít Ong, trước sự tấn công quyết liệt của ta, địch hoảng sợ bỏ chạy, Ít Ong được giải phóng. Ngày 20/11/1952, quân ta tiến công đồn Mộc Lỵ (Mộc Châu). Đến ngày 21/11/1952, trận đánh kết thúc thắng lợi. Sau khi giải phóng Mộc Châu, Bộ đội ta tiếp tục truy kích chặn đường rút lui, tiêu diệt nhiều lực lượng địch, buộc chúng phải tút chạy khỏi nhiều đồn bốt. Ngày 22/11/1952, huyện Mường La hoàn toàn giải phóng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Vinh

Ngay sau ngày giải phóng, huyện Mường La trở thành huyện trung tâm của tỉnh Sơn La, trở thành căn cứ hậu cần chi viện cho tuyến trên. Dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự tỉnh Sơn La, huyện Mường La thực hiện việc giao ruộng đất cho nhân dân để nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống, củng cố chính quyền và các tổ chức quần chúng kháng chiến.

Thực hiện Quyết định số 105/CP ngày 13/3/1979 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Sơn La. Huyện Mường La (Sơn La) còn lại 16 xã với quy mô dân số 35 nghìn người, trong đó có 400 đảng viên sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở đảng. Trước tình hình mới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ huyện cần xem xét để di chuyển trung tâm huyện về vị trí thích hợp, thuận lợi cho việc điều hành, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Thực hiện Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) về việc chuyển huyện lỵ Mường La từ xã Chiềng An về xã Ít Ong.

Ngày 19/5/1979, sau hơn hai tháng thực hiện, nhiệm vụ di chuyển huyện lỵ về địa điểm mới đã hoàn thành. Đảng bộ, chính quyền đã nhanh chóng ổn định và xây dựng trụ sở mới, lãnh đạo nhân dân các dân tộc thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985); đồng thời, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Tròn 70 năm Ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường La (Sơn La) đã dành được nhiều thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, huyện Mường La luôn xác định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thoát nghèo bền vững làm mục tiêu phát triển.

Đ/C: ũ Đức Thuận, Bí thư huyện ủy Mường La (Sơn La) đọc diễn văn Lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đồng chí Vũ Đức Thuận, Bí thư huyện ủy Mường La (Sơn La) cho biết: Mường La là vùng đất được hình thành rất sớm (từ thế kỷ thứ 12); là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào các dân tộc Thái, Kinh, Mông, La ha, Kháng và một số dân tộc khác. Với truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết gắn bó...Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường La đã dành được nhiều thành tích to lớn trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, lao động và xây dựng quê hương...Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường La đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ di dân, tái định cư cho 02 dự án lớn của Quốc gia: xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình (1979-1993) và xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La (2001-2012). Sự hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích lớn Quốc gia, "Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc" đã minh chứng cho điều đó.

Nhà thủy điện Hòa Bình với công suất 1.920 MW (2001-2012). Ảnh: S.T



Nhà thủy điện Sơn La với công suất 2.400 MW (2001-2012). Ảnh: S.T

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ, vận hội; sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường La (Sơn La) qua các thời kỳ luôn đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có lợi thế; từng bước xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; thực hiện hiệu quả, sáng tạo chương trình xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều thành quả to lớn, toàn diện.

Đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã có bước phát triển tích cực. Huyện Mường La (Sơn La) hiện có 24 nhà máy thủy điện lớn, vừa và nhỏ với tổng công suất là 3.400MW, hằng năm đóng góp 85% ngân sách của huyện. Đến hết năm 2021 toàn huyện đã có 100% bản, với 99% số hộ trong toàn huyện được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Huyện Mường La (Sơn La) hiện có 24 nhà máy thủy điện lớn, vừa và nhỏ với tổng công suất là 3.400MW. Ảnh: Văn Ngọc

Công tác tài chính - ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 160 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra 145 tỷ). Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân góp phần xóa đói, giảm nghèo. Đến nay toàn huyện duy trì 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tháng 3/2022 huyện Mường La thoát nghèo.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Hằng năm có trên 70% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa; hệ thống thông tin và liên lạc được bao phủ đến 100% hộ gia đình, thôn bản; Giáo dục - đào tạo, duy trì 19 trường đạt chuẩn Quốc gia; Công tác Y tế và chăm sóc sức khỏe đến nay 100% các trạm y tế có bác sỹ, đã có 11/16 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Y tế tuyến xã chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Xây dựng Mường La (Sơn La) trở thành huyện phát triển khá của tỉnh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường La đã đạt được sau 70 năm giải phóng. Để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khơi dậy ý trí và khát vọng phát triển; phát huy tiềm năng và lợi thế; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu xây dựng huyện Mường La trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Cũng tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường La tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đ/C: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng.

Quyết tâm xây dựng Mường La thành huyện phát triển khá trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung: Đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp gắn với chế biến tạo ra các sản phẩm hàng hoá đặc trưng có giá trị kinh tế cao. Cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục chất lượng cao, coi trọng giáo dục văn hóa, truyền thống, bản sắc địa phương. Cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở, trọng tâm là tăng cường công tác y tế dự phòng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, khu vực phòng thủ cấp huyện; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, bảo vệ chính trị nội bộ.

Đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Ngọc

Tuổi trẻ Mường La (Sơn La) tinh thần trách nhiệm



Ý thức được trách nhiệm của mình, thế hệ trẻ huyện Mường La hôm nay đã và đang phấn đấu, nỗ lực hết mình, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, việc làm cụ thể, thiết thực và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn huyện đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mình trong tham gia đóng góp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các phong trào hành động cách mạng lớn của tổ chức Đoàn; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Tuổi trẻ Mường La chung sức xây dựng Nông thôn mới"; tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"...

Tại buổi lễ kỷ niệm, Thay mặt thế hệ trẻ huyện Mường La, đồng chí Ngô Duy Tuyên, phó Bí thư Đoàn huyện Mường La (Sơn La) xin hứa: Tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết đem sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Mường La ngày càng đổi mới và phát triển.

Đ/C: Ngô Duy Tuyên, phó Bí thư Đoàn huyện Mường La phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đồng chí Nguyễn Thành Công tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đồng chí Nguyễn Thành Công tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Nguyễn Vinh

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật chào mừng do Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La thực hiện. Với nhiều tiết mục đặc sắc và đậm đà bản sắc văn hóa đã để lại nhiều ấn tượng cho các đoàn đại biểu và nhân dân các dân tộc huyện Mường La (Sơn La) tại buổi lễ.