"Hung thần" dần vắng bóng trên các tuyến đường Sơn La

Công an tỉnh Sơn La triển khai lực lượng, nỗ lực bám tuyến, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải trên địa bàn quản lý.





Sơn La xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường

Sau 3 tháng triển khai cao điểm Kế hoạch 299 của Bộ Công an về xử lý vi phạm xe chở quá tải thì tình trạng các phương tiện vận chuyển hàng hóa chở quá tải trọng đi qua địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và các tuyến đường ngang trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La) đã giảm rõ rệt. Các tuyến đường qua địa bàn đã dần vắng bóng các "hung thần".

Có mặt tại tuyến tỉnh lộ 110 và QL6C đoạn qua địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La). Sau một thời gian ra quân triển khai quyết liệt đã không còn gặp hình ảnh những chiếc xe tải chở hàng cao ngất ngưởng, quá khổ, quá tải trọng, mà thay vào đó là các phương tiện đã tự giác cắt, tháo dỡ thành thùng để lưu thông trên đường. Nhận thức của các chủ xe và các doanh nghiệp vận tải nay đã thay đổi tích cực.

Lái xe Lò Văn Chồm, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn cho biết: Được lực lượng Công an huyện Mai Sơn tuyên truyền về không được chở quá khổ quá tải, thì anh cũng đã chấp hành và tháo dỡ hết theo đúng quy định.

CSGT tăng cường kiểm tra xử lý không để xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng tái phạm. Ảnh: ANTV Sơn La

Theo Thượng úy Hồ Quyết Thắng, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Mai Sơn: Trong quá trình lực lượng CSGT Công an Mai Sơn tuần tra kiểm soát nếu như phát hiện tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe cơi nới thì sẽ kiên quyết xử lý, nếu như quá tải thì phải hạ tải, cơi nới thì phải dỡ bỏ theo tình trạng như ban đầu và ký cam kết thực hiện nghiêm túc.

Sau 3 tháng thực hiện đợt cao điểm đảm bảo TTATGT theo kế hoạch 299 của Bộ Công an, lực lượng CSGT Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đã xử lý vi phạm về "cơi nới" thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ 82 trường hợp, phạt tiền hơn 255 triệu đồng, tước GPLX của 10 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện. Trong đó chở hàng quá tải trọng là 32 trường hợp; quá khổ giới hạn là 42 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện là 8 trường hợp; cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe là 8 trường hợp.

Ngoài ra, các vi phạm khác cũng được lực lượng CSGT xử lý quyết liệt như: vi phạm về nồng độ cồn với 69 trường hợp, phạt tiền trên 286 triệu đồng; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông với 80 trường hợp, phạt tiền hơn 40 triệu đồng; vi phạm khác 295 trường hợp, phạt tiền hơn 102 triệu đồng.

Đến nay về cơ bản trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La) đã không còn xe quá khổ quá tải, xe “cơi nới”. Ảnh: ANTV Sơn La

Sơn La nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn

Thiếu tá Đinh Văn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Mai Sơn cho biết: đơn vị đã tiến hành điều tra cơ bản trên địa bàn từ đó có những phương án cụ thể trong việc xử lý xe quá khổ quá tải. Đặc biệt xác định công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Khi làm tốt công tác xử lý kết hợp với công tác tuyên truyền thì nhận thức của người tham gia giao thông mới thay đổi, lúc đó mới có ý thức tự giác, tuân thủ chở đúng tải trọng.

Để đợt cao điểm được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, quyết tâm xử lý triệt để vi phạm, đặc biệt là vi phạm về cơi nới, quá tải, quá khổ, nồng độ cồn; Công an huyện Mai Sơn đã triển khai ra quân nhiều tổ công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát cũng như làm tốt công tác tuyên truyền, hầu hết người và phương tiện tham gia giao thông đã chấp hành tốt các quy định về luật an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: ANTV Sơn La

Thực tế cho thấy, sau thời gian "mạnh tay" xử lý của lực lượng Công an, tình trạng xe ôtô cơi nới thành, thùng xe để chở hàng hóa, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Mai Sơn đã giảm sâu. Để đạt được kết quả này, ngoài thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý mạnh thì rất nhiều giải pháp khác được lực lượng CSGT toàn tỉnh triển khai đồng bộ, liên tục.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: Thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, tuy giảm sâu về tình trạng xe quá tải trọng, xe cơi nới nhưng Công an huyện Mai Sơn xác định, nếu buông lơi, lơ là, không thường xuyên tuần tra, kiểm soát thì nguy cơ nồng độ cồn, xe ôtô cơi nới thành, thùng, chở quá khổ, quá tải sẽ bùng phát trở lại rất cao. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục làm liên tục, lâu dài.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Sơn La tiếp tục duy trì và triển khai quyết liệt các giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là xe chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, "cơi nới" thùng xe. Ảnh: ANTV Sơn La

Bên cạnh đó, Công an huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh tổ chức nhiều buổi tuyên truyền đến các chủ phương tiện, các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn, để các chủ xe và các doanh nghiệp hiểu và thực hiện nghiêm túc yêu cầu này trong khi lưu thông trên các tuyến đường.

Dịp cuối năm dự báo tình hình vi phạm tải trọng và nồng độ cồn sẽ diễn biến phức tạp. Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) sẽ tiếp tục duy trì các phương án kế hoạch xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông trong đó cương quyết xử lý phương tiện chở quá khổ, quá tải và xe cơi nới. Lãnh đạo công an các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nếu để các hành vi vi phạm TTATGT tái diễn.