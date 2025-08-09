Hoa dại đắng ngắt rụng mới nhặt, đem về phơi nắng bán đắt như tôm tươi
Nhiều năm gần đây, khi du lịch phát triển, các món ăn từ hoa kè được biết đến nhiều hơn, người dân đã mang cây hoa kè về nhà trồng, lấy hoa bán để làm kinh tế.
