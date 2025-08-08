Cách thải độc gan bằng thức uống tự nhiên không cần đến thuốc

Vai trò của gan

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của ThS.BS Nguyễn Thị Ly cho biết, gan là cơ quan nắm giữ những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, góp phần ổn định sức khỏe. Trong đó, chúng ta không thể không nhắc tới khả năng loại độc tố trong máu đồng thời loại bỏ những tế bào hồng cầu đã cũ.

Một trong những chức năng chính của gan đó là tham gia vào quá trình chuyển hóa dinh dưỡng. Nhờ vậy, cơ thể của bạn hấp dẫn tốt các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Đặc biệt, gan cũng tham gia cân bằng các chất trong cơ thể, đó là protein, chất béo và đường.

Theo nghiên cứu, cơ quan này góp phần sản sinh các chất cần thiết để đảm bảo sức khỏe của bạn, tích trữ một số loại khoáng chất thiết yếu. Đó chính là lý do vì sao gan được coi là trung tâm chuyển hóa chất của cơ thể.

Nếu gan hoạt động hết công suất mà không được chăm sóc, chức năng dần suy giảm. Tốt nhất mỗi người nên quan tâm tới vấn đề giải độc gan tại nhà để đảm bảo cơ quan này hoạt động bình thường.

Vì sao cần thải độc gan?

Hiểu được vai trò của gan đối với sức khỏe, mỗi người chắc hẳn sẽ có ý thức chăm sóc, bảo vệ chức năng gan. Một trong những việc bạn không thể bỏ qua đó là thải độc cho gan, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà với các bước khá đơn giản.

Vậy giải độc gan tại nhà đem lại những lợi ích như thế nào? Hàng ngày, hàng giờ, gan phải hoạt động liên tục nhằm đảm bảo quá trình lọc máu diễn ra ổn định. Đồng thời, chúng không ngừng tích tụ khoáng chất thiết yếu, tham gia vào quá trình hấp thụ dinh dưỡng.

Như phân tích ở trên, sau một thời gian hoạt động liên tục mà không được chăm sóc chức năng gan bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Hậu quả nghiêm trọng đó là khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng giảm mạnh khiến cơ thể bệnh nhân luôn trong trạng thái mệt mỏi, sút cân nhanh chóng.

Các bạn nên quan tâm tới vấn đề thanh lọc cơ thể, đó là cách giúp gan được thải độc và đảm bảo hoạt động bình thường.

Cách thải độc gan không cần dùng thuốc

Báo Lao động dẫn nguồn Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, một cách đơn giản giúp hỗ trợ chức năng gan là bổ sung các loại đồ uống thải độc gan tự nhiên vào chế độ ăn hàng ngày.

Dưới đây là gợi ý một số loại đồ uống thải độc gan dễ làm tại nhà:

Nước chanh gừng mật ong: Chanh giàu vitamin C giúp tăng cường khả năng thải độc, trong khi gừng có đặc tính kháng viêm tự nhiên. Kết hợp thêm chút mật ong để tạo vị ngọt dịu, dễ uống.

Cách làm: Vắt nước cốt 1 quả chanh, giã nhỏ 1 miếng gừng tươi (khoảng 1 đốt ngón tay), pha với nước ấm và thêm chút mật ong. Uống vào buổi sáng khi bụng đói để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trà nghệ gừng: Nghệ chứa hoạt chất curcumin giúp chống viêm và cải thiện chức năng gan. Khi kết hợp với gừng và một chút tiêu đen, đồ uống này hỗ trợ hấp thu curcumin tốt hơn.

Cách làm: Đun sôi 250ml nước, cho 1 thìa cà phê bột nghệ, 1 lát gừng, chút tiêu đen. Đun nhỏ lửa vài phút, lọc bỏ bã rồi thưởng thức.

Nước detox dưa chuột và bạc hà: Dưa chuột giúp thanh nhiệt, lợi tiểu; bạc hà làm mát cơ thể và kích thích tiêu hóa.

Cách làm: Cắt lát 1 quả dưa chuột, thêm vài nhánh bạc hà tươi và vài lát chanh vào bình nước 1 lít. Ngâm vài giờ trong tủ lạnh rồi dùng dần trong ngày.

Nước nam việt quất pha giấm táo: Nam việt quất có tác dụng chống oxy hóa, giấm táo giúp tiêu hóa tốt và hỗ trợ gan loại bỏ độc tố.

Cách làm: Trộn 100ml nước ép nam việt quất, 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa giấm táo và một chút ớt cayenne nếu thích vị cay nồng. Uống trước bữa ăn để tăng hiệu quả.

Trà rễ bồ công anh: Theo y học cổ truyền, bồ công anh tác dụng thanh nhiệt, mát gan, tiêu viêm.

Cách làm: Đun sôi 250ml nước, cho 1 thìa rễ bồ công anh khô vào, ngâm 5-10 phút rồi lọc uống.