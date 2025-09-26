HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 15 Nghị quyết liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ ba mươi mốt, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, kỳ họp thứ ba mươi mốt (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã họp phiên bế mạc vào sáng nay (26/9).

Quang cảnh kỳ họp thứ ba mươi mốt, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Vương Trang)

Với tinh thần dân chủ, tập trung, thẳng thắn, trách nhiệm, thống nhất cao, các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV đã biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo cơ sở, là hành lang pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, ngành, địa phương nhằm đảm bảo đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh Lai Châu trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ ba mươi mốt gồm: Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang sang mục đích khác để thực hiện Dự án Thủy điện Thò Ma; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Công trình khẩn cấp, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông tại Km76+690/QL.4D thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (cũ), tỉnh Lai Châu (nay là xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu);

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: Vương Trang)

Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ đến cầu Phiêng Đanh; quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu; phân bổ, bổ sung kinh phí để thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo tài sản công, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; các chế độ, chính sách và các nhiệm vụ phát sinh năm 2025; quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh…

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Vương Trang)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: UBND tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo chính sách, mức chi được áp dụng ngay khi các Nghị quyết có hiệu lực thi hành; chỉ đạo các sở ngành chức năng chủ động, tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả nguồn kinh phí được giao, kịp thời chi trả chế độ chính sách cho đối tượng thụ hưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện…