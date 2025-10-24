Giải nhiệt, thanh lọc, tốt cho tiêu hóa - loại bột này ví như một vị thuốc dân gian

Công dụng của bột sắn dây khi uống

Bột sắn dây được chế biến từ củ sắn dây (một loại cây họ đậu) sau khi được lọc lấy tinh bột, phơi khô. Từ lâu, loại bột này đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên giúp làm mát cơ thể và hỗ trợ điều trị nhiều triệu chứng thường gặp.

Giảm sốt, hạ nhiệt, trị cảm nắng: Pha bột sắn dây với nước sôi, thêm ít đường hoặc đậu ván giã nát, uống trong ngày giúp làm mát cơ thể, giảm nhức đầu và mệt mỏi do cảm nắng.

Hỗ trợ điều trị ngộ độc thực phẩm: Dùng bột sắn dây hoặc củ sắn dây tươi giã cùng ngó sen, vắt lấy nước uống giúp thanh lọc và làm dịu dạ dày.

Giúp giải rượu: Theo kinh nghiệm dân gian, hoa sắn dây kết hợp với các vị thuốc như hoàng liên, hoạt thạch, cam thảo được tán bột, hòa nước uống có tác dụng giải rượu và làm mát gan.

Hỗ trợ giảm cân: Với tính hàn và khả năng thanh nhiệt, bột sắn dây giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Pha bột sắn dây với nước sôi, để nguội rồi thêm nước cốt chanh, uống một ly vào buổi sáng trước bữa ăn có thể giúp giảm mỡ bụng và thanh lọc cơ thể.

Công dụng của bột sắn dây khi ăn

Ngoài pha làm nước uống, bột sắn dây còn được sử dụng như nguyên liệu chế biến món ăn - đặc biệt là cháo hoặc chè, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và giảm nhiệt cơ thể.

Một số bài thuốc dân gian dùng bột sắn dây làm món ăn gồm:

Giảm cảm cúm, nôn, đau đầu ở trẻ nhỏ: Nấu bột sắn dây cùng gạo tẻ thành cháo, cho thêm gừng giã nát và mật ong, cho trẻ ăn 3-5 ngày giúp giảm cảm, hạ sốt và làm ấm cơ thể.

Giảm nóng rát, đầy bụng: Nấu bột sắn dây với gạo tẻ đã ngâm qua đêm để tạo thành cháo loãng, ăn từ 3-5 ngày giúp dịu dạ dày, giảm cảm giác cồn cào và nóng bụng.

Hỗ trợ điều trị kiết lỵ do nhiệt: Pha bột sắn dây với nước và đường, nấu chín đặc, ăn 2-3 lần mỗi ngày giúp giảm đau bụng, rát hậu môn và làm mát ruột.

Lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Bột sắn dây có tính hàn, nên rất hiệu quả trong việc giải nhiệt, làm mát gan và thanh lọc cơ thể, đặc biệt vào mùa hè. Tuy nhiên, những người có thể trạng hàn hay lạnh bụng hoặc huyết áp thấp nên hạn chế sử dụng để tránh gây rối loạn tiêu hóa hoặc mệt mỏi.

Khi sử dụng, nên pha chín bột sắn dây với nước sôi thay vì uống sống để đảm bảo an toàn và dễ tiêu hóa hơn. Ngoài ra, không nên uống quá nhiều trong ngày, chỉ nên dùng 1-2 ly là đủ.

Bột sắn dây không chỉ là thức uống giải khát dân dã mà còn là vị thuốc tự nhiên giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ tiêu hóa. Dù mang lại nhiều lợi ích, người dùng vẫn nên sử dụng điều độ, chọn bột sắn dây nguyên chất, không pha tạp và tránh uống khi bụng đói để phát huy hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe.