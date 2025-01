Giá thu mua cà phê đua nhau giảm mạnh, Lâm Đồng 'đội sổ'

Giá cà phê hôm nay 14/1: Arabica tăng cao trong khi robusta tiếp tục giảm

Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch thế giới tăng giảm trái chiều. Giá Robusta kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London giảm 1,3% xuống ở 4.902 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 2,1 cent, tương đương 0,6% lên mức 325,95 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 3,5 tuần ở 333,85 US cent/lb.

Khảo sát cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm sâu 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, xuống chỉ còn 114.700 – 115.500 đồng/kg.

Theo đó, Lâm Đồng hiện đang là địa phương có giá thu mua thấp nhất cả nước, đứng ở mức 114.700 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg.

Giá cà phê hai tỉnh Đắk Lắk Gia Lai được các thương lái thu mua ở mức 115.200 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đứng ở mức cao nhất là 15.500 đồng/kg, giảm 2.700 đồng/kg.

Như vậy, sau ba ngày sụt giảm liên tiếp giá cà phê tại thị trường nội địa hiện đang ở mức thấp nhất trong một tháng qua.

Trọng tâm chính của thị trường vẫn là quy mô vụ mùa sắp tới ở Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ phụ thuộc vào mức độ thiệt hại do hạn hán gây ra vào năm ngoái. Việc gia tăng lượng tồn kho trên sàn giao dịch có thể góp phần kiềm chế giá cả.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), hơn 70% diện tích đã thu hoạch xong và sẽ đạt khoảng 90% diện tích trước Tết Nguyên đán. So với thông thường nhiều năm thì năm nay, vụ thu hoạch muộn hơn khá nhiều.

Về sản lượng, các dự báo ban đầu ước tính mức sụt giảm từ 10 - 15%, nhưng đến thời điểm này có thể lạc quan sản lượng chỉ sụt giảm nhẹ khoảng 5% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Dữ liệu từ Chính phủ Brazil cho thấy, nước này đã xuất khẩu 200.000 tấn cà phê trong tháng 12/2024, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm 2023. Các chuyên gia trong ngành đã cảnh báo rằng xuất khẩu cà phê tại Brazil đang bị gián đoạn do hoạt động logistics gặp nhiều khó khăn tại các cảng xuất khẩu.

EU vẫn là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, với mức tiêu thụ dự kiến đạt hơn 42 triệu bao trong niên vụ 2024/25, tăng hơn 2,4 triệu bao so với niên vụ trước.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12 đạt 127.655 tấn, tăng vọt gấp đôi tháng trước nhưng vẫn thấp hơn 38,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng hơn 1,34 triệu tấn cà phê các loại, giảm mạnh 17,1% so với năm 2023 và là mức thấp nhất trong 9 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng trong niên vụ 2023 - 2024 vừa qua ước giảm 6% so với niên vụ trước đó, chỉ đạt khoảng 1,5 - 1,6 triệu tấn.

Tuy nhiên, do giá cà phê tăng cao nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã thiết lập cột mốc kỷ lục mới 5,6 tỷ USD, vượt 32,5% so với kỷ lục cũ là 4,24 tỷ USD đạt được trong năm 2023.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam năm 2024 đạt 4.178 USD/tấn, tăng gần 60% so với năm 2023. Năm vừa qua, giá cà phê xuất khẩu liên tục tăng ngay từ đầu năm và đạt mức cao nhất trong lịch sử ngành hàng là 5.720 USD/tấn vào tháng 10, sau đó hạ nhiệt và giảm xuống còn trung bình 5.378 USD/tấn vào tháng 12.

Về thị trường, nhìn chung xuất khẩu cà phê sang các thị trường tiêu thụ chính như EU, Nhật Bản, Mỹ, Nga... đều ghi nhận sự sụt giảm về lượng nhưng tăng mạnh về kim ngạch.