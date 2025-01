Giá cà phê tiếp tục giảm, Đắk Nông thu mua giá cao nhất và Lâm Đồng có mức thấp nhất trên thị trường

Cập nhật giá cà phê hôm nay (13/1)

Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch thế giới đi ngang. Giá Robusta kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London chốt ở 4.966 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York ở mức 323,85 US cent/lb.

Tiếp tục xu hướng giảm từ tuần trước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đầu tuần này tiếp tục giảm 600 – 1.000 đồng/kg, xuống còn 117.700 – 118.200 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất ghi nhận được kể từ đầu tháng 12/2024.

Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 118.200 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 118.000 đồng/kg, giảm lần lượt 1.000 đồng/kg và 800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận mức giảm 600 đồng/kg, xuống còn 117.700 đồng/kg – mức thấp nhất trên thị trường.

Thị trường vẫn đang theo dõi chặt chẽ hàng vụ mới từ Việt Nam. Thời tiết đã thuận lợi hơn cho các hoạt động thu hoạch với dự đoán nguồn cung sẽ tăng mạnh trước Tết Nguyên đán.

Dự báo năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 1,8 triệu bao lên 24,4 triệu bao, khi nguồn cung tăng và nhu cầu tiêu dùng của các nước trên thế giới gia tăng.

Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê trên toàn cầu năm 2025 chỉ tăng ở mức khiêm tốn. Tiêu thụ cà phê toàn cầu trong năm 2025 dự kiến sẽ tăng thêm 5,1 triệu bao, đạt mức 168,1 triệu bao, với phần lớn mức tăng từ Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Trung Quốc.

Tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc tăng gần 150% trong 10 năm qua và được dự báo đạt 6,3 triệu bao (bao 60 kg) trong niên vụ 2024/25. Với sản lượng trong nước dao động quanh mức 2 triệu bao, Trung Quốc sẽ phải đẩy mạnh nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa ngày càng tăng. Trong thập niên qua, nhập khẩu cà phê của Trung Quốc tăng gần 3 lần và dự báo đạt mức 5,6 triệu bao trong niên vụ 2024/25.

Năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,32 triệu tấn, trị giá 5,48 tỷ USD, giảm 18,8% về lượng, nhưng tăng 29,1% về giá trị so với năm 2023.

Năm 2024, giá cà phê thế giới liên tục thiết lập kỷ lục mới, chủ yếu do những lo ngại về việc thiếu hụt nguồn cung từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Việt Nam và Brazil do thời tiết không thuận lợi. Cùng với đó, việc các quỹ đầu cơ đẩy mạnh mua vào, căng thẳng ở Biển Đỏ gia tăng khiến cước phí vận tải biển tăng cao cũng là những yếu tố khiến giá cà phê tăng mạnh. Ngoài ra, giá cà phê còn được hỗ trợ bởi các quốc gia tăng tích trữ trước mối lo ngại châu Âu thực thi EUDR sau ngày 30/12/2024.

Tuy nhiên 2024 cũng là một năm đặc biệt với ngành hàng cà phê và lần đầu tiên, giá cà phê Việt Nam cao nhất thế giới. Giá cà phê Robusta xuất khẩu cao hơn giá cà phê Arabica và đây là điều chưa từng xảy ra.

Trong tháng 12/2024, giá bình quân cà phê xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 5.450 USD/tấn, giảm nhẹ 2,3% so với tháng 11/2024, tuy nhiên so với tháng 12/2023 tăng mạnh 88,8%. Tính chung cả năm 2024, giá bình quân cà phê xuất khẩu ước đạt 4.158 USD/tấn, tăng 59,1% so với năm 2023.

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu dự kiến phục hồi trong niên vụ 2024 - 2025, chủ yếu nhờ sản lượng tăng lên ở Việt Nam và Indonesia. Trong khi đó, với mức tiêu thụ đang tăng, lượng cà phê tồn kho toàn cầu vào cuối năm 2024 sẽ giảm hơn nữa, xuống còn 20,9 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê trên toàn cầu năm 2025 chỉ tăng ở mức khiêm tốn khi xuất khẩu tăng lên từ Việt Nam và Indonesia bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu dự kiến của Brazil. Cụ thể, xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự kiến tăng 1,8 triệu bao trong năm 2025, lên 24,4 triệu bao nhờ nguồn cung cải thiện.

Trong khi đó, tiêu thụ cà phê toàn cầu trong năm 2025 dự kiến sẽ tăng thêm 5,1 triệu bao, đạt mức 168,1 triệu bao. Phần lớn mức tăng chủ yếu từ Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ và Trung Quốc.