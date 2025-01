Giảm tuần thứ tư liên tiếp, giá cà phê trong nước xuống dưới mốc 120.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 12/1: Giảm tuần thứ tư liên tiếp

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Arabica và Robusta biến động trái chiều trong tuần.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 kết thúc tuần qua ở mức 4.966 USD/tấn, giảm nhẹ 2 USD/tấn so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 5/2025 giảm 0,4% (18 USD/tấn), xuống còn 4.879 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 1,6% (5,2 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 323,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 cũng tăng 1,6% (4,9 US cent/pound) và chốt ở mức 319,8 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết khô hạn ở Brazil làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Trong khi đó, cà phê Robusta chịu áp lực giảm do tồn kho đạt chuẩn bắt đầu tăng dần và thời tiết đã thuận lợi hơn cho các hoạt động thu hoạch tại Việt Nam, nguồn cung có thể tăng trước Tết Nguyên đán.

Trong tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 1.300 – 1.500 đồng/kg so với tuần trước, xuống còn 118.300 – 119.000 đồng/kg. Đây cũng là tuần sụt giảm thứ tư liên tiếp của thị trường cà phê trong nước.

Theo đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang cùng được thu mua ở mức 119.000 đồng/kg, giảm lần lượt 1.300 đồng/kg và 1.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 1.400 đồng/kg trong tuần qua và hiện đang được giao dịch ở mức 118.800 đồng/kg.

Không nằm ngoài xu hướng chung, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.500 đồng/kg so với tuần trước, về mốc 118.300 đồng/kg.

Trong tuần qua đã không có nhiều thông tin tác động đến thị trường, mặc dù giá giao dịch có biến động.



Giá cà phê Arabica trên thị trường thế giới vẫn ổn định và đóng cửa tuần tăng cao hơn do lượng mưa ở Brazil được đánh giá là dưới mức bình thường khi Somar Meteorologia đưa tin vào thứ hai rằng khu vực trồng cà phê Arabica lớn nhất của Brazil là Minas Gerais đã nhận được 62,5 mm lượng mưa vào tuần trước, tương đương 86% mức trung bình lịch sử.

Ngoại trừ bị chi phối bởi tính chất kỹ thuật, giá cà phê hiện tại từ hai thị trường đang bị những áp lực và hỗ trợ khác nhau, trong khi cà phê Robusta đang trong giai đoạn thu rộ ở Việt nam nhờ đã có nắng tốt, lượng bán ra cũng đã tăng lên, chúng ta có thể thấy điều đó qua áp lực giá mua vào nội địa, đã giảm khoảng 1.300 - 1.500 đồng/kg so với tuần trước.

Cà phê Robusta còn phải chịu áp lực vào thứ Sáu sau khi Tổng cục Hải quan Việt Nam báo cáo rằng xuất khẩu cà phê tháng 12 của Việt Nam tăng 102,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 127.655 tấn.

Về mặt kỹ thuật, giá Arabica hiện nay bị khống chế trong khung phản ứng ở khoảng 328-329 cent/pound và mức hỗ trợ nằm trong khoảng 315 cent. Trong khi giá loại Robusta được đánh giá là khó tăng, khó giảm so với khung giá hiện thời đang nằm trong khoảng 4.989 USD, ít nhất là cho đến tuần tới, về mặt kỹ thuật chưa thấy xu hướng nào rõ ràng đối với Robusta, có thể nói thị trường này đang trong giai đoạn đi ngang.

Lượng tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên sàn giao dịch New York được cho là ​​giảm 415 bao vào tuần qua, nằm ở mức 980.543 bao

Chênh lệch giá hợp đồng tháng 3 năm 2025 của hai thị trường hiện đã trở về mức ổn định.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo năm 2025, giá cà phê thế giới sẽ điều chỉnh giảm do nguồn cung phục hồi.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024-2025 sẽ phục hồi nhờ sản lượng tăng lên ở Việt Nam và Indonesia. Bên cạnh đó, thị trường vẫn kỳ vọng sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Brazil có thể phục hồi khi lượng mưa tại các vùng trồng cà phê chính sẽ cải thiện.

Đồng thời, nhu cầu nhập khẩu cà phê của các nước châu Âu cũng sẽ tạm lắng xuống khi quy định EUDR được hoãn thời điểm bắt đầu thi hành sang cuối năm 2025.