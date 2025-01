Giá cà phê khởi sắc trở lại, Lâm Đồng tăng giá mạnh nhất hôm nay

Cập nhật giá cà phê hôm nay (10/1)

Phiên giao dịch ngày 10/1, giá cà phê thế giới tăng nhẹ trở lại sau khi đồng Real Brazil tăng lên mức cao nhất trong hai tuần rưỡi, thúc đẩy hoạt động mua bù thiếu trong các hợp đồng tương lai cà phê.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 0,46% (tương ứng 23 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.979 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 0,29% (14 USD/tấn), đạt 4.891 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 cũng tăng nhẹ 0,65% (2,05 US cent/pound), đạt 318,5 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 0,54% (1,7 US cent/pound) và đứng ở mức 314,7 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 300 - 700 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 118.700 – 119.500 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất 700 đồng/kg, lên mức 118.700 đồng/kg.

Ngoài ra, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũng tăng lần lượt 500 đồng/kg và 300 đồng/kg, cùng được thu mua ở mức 119.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê tăng 300 đồng/kg so với ngày hôm trước và được giao dịch ở mức 119.300 đồng/kg.

Nguồn cung vụ 2024/25 thắt chặt đẩy giá cà phê của Việt Nam tuần qua tăng, với giao dịch vẫn chậm chạp sau đợt nghỉ lễ. Thời tiết trở nên thuận lợi hơn cho hoạt động thu hoạch và dự báo nguồn cung cà phê có thể tăng trước Tết Nguyên đán.

Lượng cà phê xuất khẩu từ Việt Nam đang cải thiện đáng kể trong tháng 1/2025 so với cùng tháng năm ngoái, tạm thời ngăn giá tăng vọt trong quý đầu tiên của năm mới. Việt Nam đang tập trung nâng cao chất lượng cà phê và sản xuất các sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng. Những sản phẩm như cà phê hòa tan, cà phê rang xay có thể trở thành động lực mới cho xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường cao cấp.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2024/25 sẽ phục hồi nhờ sản lượng tăng lên ở Việt Nam và Indonesia. Ngoài ra, thị trường cũng kỳ vọng vào sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Brazil có thể phục hồi, khi lượng mưa tại các vùng trồng cà phê chủ chốt sẽ cải thiện.

Đồng thời, nhu cầu nhập khẩu cà phê của các nước châu Âu cũng sẽ tạm lắng xuống khi quy định EUDR được hoãn thời điểm bắt đầu thi hành sang cuối năm 2025.

Trong bối cảnh thị trường thế giới biến động, người tiêu dùng và các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các yếu tố tác động đến giá cả trong thời gian tới.