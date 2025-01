Giá cà phê đột ngột giảm mạnh ở hàng loạt tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng mất giá nhiều nhất

Kinh tế đời sống

2025-01-09 11:58:56

Giá cà phê hôm nay (9/1) đồng loạt giảm trên cả hai sàn giao dịch. Tại khu vực trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên, tình hình mưa trái mùa hầu như không còn xuất hiện và trời nắng nhẹ trong những ngày đầu năm 2025.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (9/1)

Phiên giao dịch sáng ngày 9/1, giá cà phê đảo chiều giảm trên cả hai sàn giao dịch.

Cụ thể, tại sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 giảm 1,26% (tương ứng 63 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.956 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng giảm 1,08% (53 USD/tấn), đạt 4.877 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 cũng giảm 1,26% (14,05 US cent/pound), xuống 316,46 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 giảm 1,36% (4,3 US cent/pound) và chốt ở mốc 313 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay chốt ở mức 118.000 – 119.200 đồng/kg, giảm mạnh 2.200 - 2.500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang được các đại lý thu mua ở mức 119.000 - 119.200 đồng/kg, giảm 2.200 - 2.300 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 2.200 đồng/kg xuống mức 119.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng được giao dịch ở mốc 118.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg.

Giá cà phê đột ngột giảm mạnh hôm nay.

Sự mạnh lên của đồng USD đã gây áp lực lên giá của hầu hết hàng hóa, bao gồm cả cà phê.

Ngoài ra, sự gia tăng tồn kho cũng là yếu tố tiêu cực đối với giá cả khi lượng tồn kho cà phê Arabica được theo dõi bởi sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 2,5 năm vào hôm 6/1, với 993.562 bao. Đồng thời, lượng tồn kho cà phê Robusta được giám sát bởi ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng vào hôm 8/1, đạt 4.415 lô.

Báo cáo mới nhất của Commitment of Traders từ thị trường Arabica New York đã chứng kiến ​​khu vực đầu cơ phi thương mại đã giảm vị thế mua ròng xuống 3,97% trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 31/12/2024.

Thị trường cà phê Robusta London cũng chứng kiến ​​khu vực tiền tệ được quản lý đầu cơ giảm vị thế mua ròng xuống 6,11% trong cùng quãng thời gian.

Tuy nhiên, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại rằng thời tiết khô hạn ở Brazil năm ngoái có thể làm giảm sản lượng vụ năm nay.

Dự báo nhu cầu cà phê trên thế giới vào năm 2025 có thể tăng trưởng nhờ vào sự phát triển của các thị trường mới, thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng như sự gia tăng trong nhu cầu về các sản phẩm cà phê cao cấp, dù các yếu tố như biến đổi khí hậu và sự biến động trong sản lượng có thể tạo ra những thử thách cho ngành này.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, nước sản xuất Robusta lớn nhất thế giới đã xuất khẩu 1,34 triệu tấn cà phê các loại trong năm 2024, giảm 17,2% so với năm 2023. Tính riêng trong tháng 12, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 126.000 tấn, giảm 39,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tại khu vực trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên, tình hình mưa trái mùa hầu như không còn xuất hiện và trời nắng nhẹ trong những ngày đầu năm 2025. Thời tiết khá lý tưởng tạo cho người dân nơi đây thu hoạch cà phê thuận lợi.