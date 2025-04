Giá cà phê bật tăng, kỳ vọng Mỹ xem xét miễn thuế cà phê

Giá cà phê hôm nay 24/4

Trên hai sàn giao dịch thế giới, giá Robusta và Arabica đồng loạt tăng, khi thị trường tập trung vào vụ thu hoạch ở quốc gia sản xuất hàng đầu Brazil.

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/4 ở mức 5.331 USD/tấn, tăng mạnh 1,91% (100 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 điều chỉnh mạnh hơn với mức tăng 2% (105 USD/tấn), lên mức 5.362 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tiếp tục tăng mạnh 3,49% (13 US cent/pound), lên mức 385,75 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 3,3% (12,1 US cent/pound), đạt 378,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 130.000 – 130.500 đồng/kg, đồng loạt tăng 1.100 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được các đại lý thu mua ở mức cao nhất là 130.500 đồng/kg.

Theo sau là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 130.400 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được giao dịch ở mức 130.000 đồng/kg.

Nguồn cung cà phê toàn cầu tiếp tục thắt chặt trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam liên tiếp giảm, trong khi triển vọng vụ mới của Brazil không khả quan.

Hợp tác xã Cooabriel cho biết việc thu hoạch hạt cà phê conilon - một loại cà phê Robusta - cho vụ mùa 2025/26 đã bắt đầu ở một số khu vực thuộc các bang Espirito Santo và Bahia của Brazil. Theo dự đoán từ hai Ngân hàng Rabobank và Itau BBA, sản lượng cà phê trong niên vụ 2025/26 của Brazil có khả năng giảm từ 3 đến 6,4% so với niên vụ trước, chủ yếu do tình trạng khô hạn hồi năm ngoái.

Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) tác động đến nguồn cung cà phê vào châu Âu, đặc biệt đối với các quốc gia sản xuất lớn như Việt Nam, Brazil, Colombia và Indonesia. Nếu các nhà sản xuất không đáp ứng được yêu cầu của EUDR, nguồn cung cà phê vào EU có thể bị hạn chế, dẫn đến sự sụt giảm nguồn cung toàn cầu và đẩy giá cà phê tăng. Chi phí tuân thủ EUDR – từ việc áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, giám sát rừng đến chứng nhận sẽ làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến giá bán trên thị trường thế giới. Nếu nhiều quốc gia không đáp ứng được quy định, họ có thể chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường ít khắt khe hơn như Mỹ hoặc Trung Quốc, dẫn đến dư thừa cung tại các thị trường này và có thể làm giảm giá cục bộ.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của nước ta trong nửa đầu tháng 4/2025 đạt 83.572 tấn, thu về 482,98 triệu USD, giảm 11% về lượng và giảm 11,4% về trị giá so với nửa đầu tháng 3/2025, đồng thời giảm 3% về lượng nhưng tăng 49,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Sở hữu tiềm năng to lớn và bề dày lịch sử, cà phê Việt Nam hoàn toàn có cơ hội chinh phục những thị trường khó tính nhất trên toàn cầu. Song, cánh cửa vươn ra thế giới chỉ thực sự rộng mở khi ngành hàng này đặt trọng tâm vào xây dựng một chuỗi sản xuất bền vững từ khâu canh tác đến chế biến.

Được biết, giá cà phê tích cực còn do thông tin Mỹ có thể xem xét miễn thuế trong ngành. Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA), đề xuất miễn thuế nhập khẩu cà phê mà tổ chức này gửi lên chính quyền Tổng thống Donald Trump đã được “đón nhận tích cực”. Tuy nhiên, thời điểm và kết quả cuối cùng vẫn chưa thể xác định.

Ông Bill Murray, Giám đốc điều hành NCA, nhận định, đây là tín hiệu tốt, nhưng vẫn “khó dự đoán” liệu đề xuất có được chấp thuận hay không.

Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, hiện đang chịu thuế suất 10% theo chính sách mới của Mỹ, trong khi một số nước sản xuất cà phê khác phải chịu mức thuế cao hơn. Trong 90 ngày tạm hoãn áp dụng thuế suất đối ứng, Brazil và nhiều nước sản xuất cà phê kỳ vọng Washington sẽ có điều chỉnh hợp lý hơn.

Ông Murray cũng cho biết, thị trường đang biến động nhanh và việc nhiều ngành công nghiệp cùng lúc yêu cầu miễn trừ thuế khiến quá trình ra quyết định trở nên khó lường. “Thật sự rất khó để đoán khi nào và liệu điều này sẽ thành hiện thực hay không.”