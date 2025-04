Giá cà phê giữ vững, thị trường đang theo dõi sát sao diễn biến thời tiết ở Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 21/4

Giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.253 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7/2025 đạt 5.277 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 đạt 375,5 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 ở mức 372,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 129.500 – 129.700 đồng/kg, giữ ổn định trong tuần mới.

Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 129.700 đồng/kg, tăng 4.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 4.500 đồng/kg trong tuần qua, lên mức 129.500 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 5.300 đồng/kg và được thu mua ở mức 129.000 đồng/kg.

Thị trường đang theo dõi sát sao diễn biến thời tiết ở Việt Nam, với báo cáo cho thấy lượng mưa trong tháng 4/2025 ở mức trung bình. Sản lượng cafe của Việt Nam trong niên vụ hiện tại (tháng 10/2024 - 9/2025) được ước tính trung bình khoảng 26,5 triệu bao. Trong khi đó, ước tính ban đầu cho vụ cà phê robusta 2025/26 (tháng 10/2025 - tháng 9/2026) khoảng 28 triệu bao.

Báo cáo xuất khẩu cà phê Việt Nam của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) trong nửa đầu tháng 4/2025 với đơn giá Robusta xuất khẩu bình quân ở mức cao kỷ lục là 5.415 USD/tấn. Theo số liệu thống kê, nửa đầu tháng 4, tính riêng mặt hàng cà phê nhân, Việt Nam xuất khẩu 79.163 tấn, thu về 437,73 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 68,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chủ yếu vẫn là xuất khẩu cà phê Robusta với 72.078 tấn, kim ngạch trên 390,27 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và tăng 62,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Liên minh châu Âu (EU) đang giảm bớt gánh nặng hành chính của các quy định nhằm hạn chế nạn phá rừng trên toàn cầu bằng cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà nhập khẩu trong việc chứng minh rằng họ đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết. Sau nhiều tháng chịu áp lực, EU đã hoãn việc thực thi các quy định này thêm một năm vào tháng 10 năm ngoái, do đó chúng sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2025. Ủy ban dự kiến sẽ phân loại các quốc gia theo mức độ rủi ro phá rừng từ nay đến cuối tháng 6.