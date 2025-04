Không có chiến lược phù hợp, ngành cà phê sẽ đối diện với nguy cơ mất thị trường

Giá cà phê hôm nay 19/4

Do các kỳ nghỉ lễ đang được tổ chức tại hầu hết các thị trường tiêu dùng chính, Sàn London sẽ đóng cửa hôm nay và vào thứ Hai. Trong khi đó, thị trường New York cũng sẽ nghỉ giao dịch hôm nay, và chỉ hoạt động nửa ngày vào thứ Hai.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.253 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7/2025 đạt 5.277 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 đạt 375,5 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 ở mức 372,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay ở mức 129.000 – 129.700 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông, Đắk Lắk được thu mua ở mức cao nhất là 129.700 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá giao dịch ở mức 129.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Lâm Đồng được thu mua ở mức thấp nhất là 129.000 đồng/kg.

Tuy ngày giao dịch cuối tuần giảm, nhưng giá cà phê trong tuần vẫn được tính là đang tăng vì lượng mưa dưới mức bình thường ở Brazil có thể gây ảnh hưởng đến năng suất cà phê. Cơ quan khí tượng Somar Meteorologia đưa tin vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất của Brazil là Minas Gerais chỉ nhận được 17,9 mm lượng mưa trong tuần tính đến ngày 12/4, tương đương 89% so với mức trung bình lịch sử.

Nỗi lo về nguồn cung đang hỗ trợ giá cà phê. Cecafe đưa tin xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 3 đã giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,95 triệu bao.

Cà phê cũng được hỗ trợ sau khi Cooxupe, hợp tác xã cà phê Arabica lớn nhất Brazil, cho biết nhiệt độ cao và lượng mưa dưới mức bình thường vào tháng trước ở Brazil sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất cà phê trong năm nay.

Phân tích tình hình thực tế, hiện nay đang là vụ thu Robusta của Brazil, trong tháng tới cà phê Arabica của đất nước này cũng sẽ được thu hoạch, tuy nhiên giá cà phê thị trường thế giới dường như không bị sụt giảm bởi nguyên nhân này. Điều đó là tín hiệu cho thấy nguồn cung cũng như tiềm năng nguồn cung về lâu dài là chưa hề được cải thiện.

Điều kiện thời tiết trong nước của ta tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Mùa mưa theo truyền thống sẽ bắt đầu vào tháng 4, các nhà dự báo thời tiết dự đoán lượng mưa sẽ bắt đầu tăng vào cuối tháng, đây sẽ là một dấu hiệu đáng mừng cho cả người sản xuất và những người tham gia thị trường cà phê.

Dự báo cho niên vụ cà phê hiện tại của Việt Nam từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025 sẽ đạt tổng cộng 26,50 triệu bao. Với dự báo ước tính ban đầu cho vụ thu hoạch Robusta từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026 là khoảng 28 triệu bao.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê quý I đạt 495.780 tấn, trị giá 2,81 tỷ USD, giảm 15,3% về lượng nhưng lại tăng tới 45,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá tăng cao.

Giá cà phê trong nước quý I thiết lập mức kỷ lục mới khi đạt 133.000 đồng/kg hồi cuối tháng 3, tăng 14% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, sau cú sốc về thuế quan hồi đầu tháng 4, giá cà phê giảm mạnh xuống 118.000 đồng/kg và phục hồi trở lại sau khi ông Trump tuyên bố hoãn thuế 90 ngày vào hôm 9/4.

Thị trường cà phê trong thời gian tới có nhiều biến động lớn do ảnh hưởng bởi tác động thuế quan từ Mỹ. Với việc ông Trump hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày sẽ tạo ra khoảng thời gian cho các nhà nhập khẩu đẩy mạnh nhập hàng trước khi mức thuế tối đa 46% có hiệu lực.

Phần lớn doanh nghiệp cà phê đều kỳ vọng có lãi trở lại hoặc lợi nhuận tăng mạnh so với năm ngoái trong bối cảnh giá cà phê liên tục phá đỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh thuế quan hiện tại, nếu không có chiến lược phù hợp, ngành cà phê Việt Nam sẽ đối diện với nguy cơ mất thị trường.

Trước tình hình mới, nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng như đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ, nâng cao giá trị sản phẩm... để không rơi vào bị động.