Giá cà phê có tuần tăng mạnh, thị trường biến động chóng mặt khi Mỹ tạm thời hoãn áp thuế

Giá cà phê hôm nay 20/4

Giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.253 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7/2025 đạt 5.277 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 đạt 375,5 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 ở mức 372,6 US cent/pound.

Kết thúc tuần, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 129.500 – 129.700 đồng/kg, tăng mạnh 4.500 – 5.300 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 129.700 đồng/kg, tăng 4.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 4.500 đồng/kg trong tuần qua, lên mức 129.500 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 5.300 đồng/kg và được thu mua ở mức 129.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại Việt Nam đã tăng trong tuần này do sự chú ý chuyển sang nguồn cung khan hiếm sau khi Mỹ tạm thời hoãn áp thuế, trong khi giá cà phê tại Indonesia lại điều chỉnh giảm do nguồn cung tăng.

Tại Việt Nam, tình hình khô hạn ở một số nơi khu vực Tây Nguyên đang ảnh hưởng đến mùa vụ cà phê năm nay. Nông dân các địa phương tỉnh Đắk Nông đang chật vật ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước tưới trong cao điểm mùa khô.

Trước tình hình mới, nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng như đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ, nâng cao giá trị sản phẩm... để không rơi vào bị động.

Giới đầu cơ đã bán bớt hợp đồng mua khống gom sau nhiều ngày tăng liên tục để giảm thiểu rủi ro trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh 2025.

Theo báo cáo của Safras & Mercado, những người nông dân trồng cà phê Brazil bán khoảng 13% tổng sản lượng ước tính là 62,45 triệu bao của vụ cà phê Brazil từ tháng 7/2025 - tháng 7/2026.

Ước tính về vụ mùa này phù hợp với dự báo trung bình của ngành, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước ước tính là 22 triệu bao và nhu cầu xuất khẩu khoảng 45 triệu bao của Brazil, là cần thiết để tiếp tục thúc đẩy nhu cầu của cả thị trường tiêu dùng cà phê trong nước và xuất khẩu.

Hoạt động bán này được cho là thấp hơn một chút so với mức bán 22% khi so sánh với mức trung bình 5 niên vụ liên tiếp.

Vụ thu hoạch cà phê Robusta tại Brazil sắp bắt đầu. Thông tin ảnh hưởng quan trọng vẫn là diễn biến thời tiết trong vụ thu hoạch. Safras & Mercado dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2025 có thể cao hơn kỳ vọng, tuy nhiên nông dân mới chỉ bán được 14% vụ mùa mới, thấp hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn 25%, do lo ngại về triển vọng sản lượng.

Nguồn cung cà phê có dấu hiệu thắt chặt, sau khi lượng Robusta tồn kho do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất 3,5 tháng ở 4.227 lô ngày 16/4.

Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) dự báo tổng lượng xuất khẩu cà phê hạt trong 9 tháng đầu vụ 2024/25 (từ tháng 7/2024 – tháng 6/2025) tăng 3,42% so với cùng kỳ vụ trước, đạt 33,52 triệu bao.