Lai Châu đẩy mạnh cải cách hành chính

Chuyển biến công tác cải cách hành chính ở Lai Châu

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức tọa đàm trực tuyến phân tích chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS, chỉ số PAPI tỉnh năm 2024 và công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Công tác cải cách hành chính của tỉnh Lai Châu có nhiều chuyển biến tích cực. (Ảnh: Phương Ly)

Năm 2024, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Lai Châu đạt 85.97 điểm, tăng 0.19 điểm so với năm 2023, xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh đạt 81.51%, tăng 1,69% so với năm 2023. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 43.48 điểm xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố. Đối với kết quả chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, huyện, thành phố: Năm 2024, chỉ số trung bình của cấp sở đạt 76,75%, cấp huyện đạt 74,82%. Có một số đơn vị đã có kết quả điểm, xếp hạng tăng như: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Than Uyên…

Năm 2024, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Lai Châu xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố. (Ảnh: Phương Ly)

Trong năm 2025, thực hiện chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS, chỉ số PAPI, UBND tỉnh tiếp tục duy trì những nội dung đánh giá đã đạt điểm tối đa; cải thiện, nâng cao các nội dung đánh giá mà điểm chưa đạt hoặc đạt chưa được tối đa theo thang điểm chấm của Bộ Chỉ số; nâng cao mức độ hài lòng của người dân nói chung và chỉ số hài lòng về từng tiêu chí nói riêng

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, đề xuất những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của 3 chỉ số: chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS, chỉ số PAPI gắn với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính năm 2025.

Ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Phương Ly)

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, ông Lê Văn Lương – Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung phân tích kỹ ưu điểm, hạn chế, trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp đối với các nội dung, tiêu chí đánh giá của cả 3 chỉ số; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách công, cung cấp dịch vụ hành chính công theo hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường thanh, kiểm tra toàn diện trên tất cả các lĩnh vực…