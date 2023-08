Giá lợn hơi đang ở sườn dốc, đà giảm bao giờ dừng lại?

Giá lợn hơi hôm nay 17/08/2023, đang ở sườn dốc. Ghi nhận thêm vài tỉnh giảm giá lợn hơi như: Ninh Thuận, Bình Định, Long An, Đồng Tháp,... mức giá về 57.000-58.000 đồng/kg. Nhiều ngày liền mức giá lợn giảm liên tiếp, người chăn nuôi hi vọng thời gian tới giá sẽ ổn định lại để yên tâm chăn nuôi hơn.

Ở miền Bắc, giá lợn hơi tiếp tục giảm 1.000 đồng xuống 59.000 đồng/kg. Đây là lần đầu tiên trong khoảng hơn 2 tháng qua giá lợn hơi ở khu vực này xuống dưới mức 60.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại ổn định mức 60.000 - 61.000 đồng/kg.

Ở miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động 58.000 - 60.000 đồng/kg; riêng Đắk Lắk 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam, mức giảm giá lợn đến 2.000 đồng được ghi tại Trà Vinh, xuống 57.000 đồng/kg. Cùng về giá 57.000 đồng còn có Vĩnh Long sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, TP.HCM, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang cùng giảm 1.000 đồng, còn 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước hiện còn 58.900 đồng/kg. Thị trường Trung Quốc, giá lợn hơi cũng vẫn ở mức thấp.

Ngày 17/8, giá lợn của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đứng ở mức 62.500 đồng/kg (giữ ổn định so với cách đây 2 ngày, khu vực miền Bắc); 59.500 đồng/kg (khu vực miền Trung, miền Đông, miền Tây). Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 56.200 đồng/kg, nhích nhẹ 2 giá so với cách đây 2 ngày.

Xu hướng giảm giá vẫn chưa dừng lại, lợn hơi miền Bắc ở một số địa phương đã không còn giữ được mốc 60.000 đồng/kg.

Thông thường trong suốt tháng 7 âm lịch giá lợn hơi luôn ở mức thấp do văn hóa ăn chay của nhiều người. Vì thế giá lợn hơi có thể sẽ giảm thêm trong những ngày tới.

Trước đó, các tính toán đều cho thấy, giá lợn hơi thường tăng cao trong quý III và IV hàng năm, song với đà giảm như hiện nay, các chuyên gia dự báo giá lợn hơi khó có khả năng phục hồi nhanh trở lại lên mức 65.000 đồng/kg.

Trong tháng 7/2023, giá lợn hơi trên cả nước biến động mạnh, sau khi chạm đỉnh cao nhất kể từ đầu năm đến nay ở mức 67.000 đồng/kg (từ ngày 05- 13/7/2023), giá có xu hướng giảm nhẹ trong vài tuần gần đây.

Một số nhận định cho rằng, giá lợn hơi sẽ khởi sắc trở lại khi tháng 7 âm lịch kết thúc và có thể sẽ dao động quanh mức 65.000 đồng/kg. Nhu cầu tiêu thụ lợn đợt tới được kỳ vọng sẽ tăng trở lại cùng với đà phục hồi của ngành du lịch, dịch vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng đàn lợn của cả nước đạt khoảng 26 triệu con, tăng 2,5%; Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt khoảng 2,32 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Dự đoán nếu nền kinh tế Trung Quốc phục hồi tích cực thì giá lợn hơi tại nước này cũng tăng lên, qua đó tác động một phần đến giá lợn hơi tại thị trường Việt Nam.

Theo dự báo của WH Group Ltd, hãng chế biến thịt lợn hàng đầu Trung Quốc, giá lợn hơi tại Trung Quốc trong nửa cuối năm nay sẽ tăng từ 10 – 20% so với giai đoạn nửa đầu năm do nhu cầu tăng và tình trạng dư cung giảm xuống mức thấp.

Đại diện hãng WH Group Ltd cho biết: “Những người chăn nuôi heo ở Trung Quốc đã thua lỗ trong 7 tháng, khoảng thời gian dài nhất trong lịch sử do giá lợn thấp. Nhưng tình hình sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm nay".

Theo đó, giá lợn hơi tại Trung Quốc sẽ đạt trung bình khoảng 16 NDT/kg (2,20 USD/kg) trong nửa cuối năm nay, so với mức trung bình 15,12 NDT/kg trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, mức giá lợn hơi trung bình cả năm 2023 tại Trung Quốc sẽ vẫn thấp hơn đáng kể so với năm 2022.