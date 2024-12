Những già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần xây dựng bản, làng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Vai trò của già làng, người có uy tin trong tuyên truyền pháp luật

Nhằm giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao kiến thức về pháp luật, thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tăng cường công tác phối hợp với các cấp, ngành tổ chức các buổi tuyên truyền và trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của những già làng, người có uy tín để việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả hơn.

Những người có uy tín trong cộng đồng dân cư là "cầu nối" quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc. Phát huy vai trò của mình, ông Vì Văn Phịnh ở Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã tích cực vận động nhân dân chấp hành pháp luật, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá truyền thống, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc, văn minh.

Ông Vì Văn Phịnh chia sẻ: Tôi được bà con tin tưởng bầu làm người uy tín của bản. Bản thân thì tôi hay tuyên truyền cho bà con chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tôi cũng nhận thấy là dân bản họ làm du lịch chủ trương chung là phải giữ gìn nhà sàn, văn hóa dân tộc. Các nhà không có điều điều làm du lịch thì làm sản phẩm nông sản bán thì có giá hơn trước kia.

Ông Vì Văn Phịnh ở Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) (bên phải) tích cực vận động người dân trong bản chấp hành pháp luật. Ảnh: Văn Ngọc

Là trưởng dòng họ "Vì" ở bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La), ông Vì Khua Nu luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tin, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo của kẻ xấu tham gia thành lập "Nhà nước Mông", tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Nói về việc phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân ông Vì Khua Nu – Bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) chia sẻ:"Với cương vị, trách nhiệm của người trưởng dòng họ và có uy tín trong bản rất là đông dòng họ, trước hết là mình động viên, vận động người thân, người nhà của mình xong mới đến các dòng họ khác. Bản thân phải thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành của bản tham mưu cho đồng chí Bí thư chi bộ về công tác tuyên truyền pháp luật, nắm tình hình, an ninh trật tự trên địa bàn".

Ông Vì Khua Nu – Bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (người thư 2 bên trái), đến từng hộ gia đình tuyên truyền pháp luật. Ảnh: Văn Ngọc

Giải pháp nâng cao hiệu biết pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sơn La thông tin: Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 2.188 người có uy tin được lựa chọn, công nhận theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó người có uy tín tại các xã biên giới là 247 người. Theo chức danh, thành phần có 260 người có uy tín đang đảm nhận chức danh Bí thư, Trưởng bản; Trưởng ban Công tác Mặt trận 53 người.

Trong những năm qua, đội ngũ người uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn là lực lượng quần chúng nòng cốt, đặc biệt giúp các cơ quan trong hệ thống chính trị tổ chức thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, qua "kênh" người uy tín để nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân gửi tới Đảng, Nhà nước. Người cao tuổi là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tăng cường công tác phối hợp với các cấp, ngành tổ chức các buổi tuyên truyền và trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sơn La, trong thời gian qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là nội bộ trong dân tộc, tôn giáo, không để nảy sinh thêm vấn đề phức tạp.

Phát huy vai trò tích cực, góp phần cùng chính quyền địa phương kiềm chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp; bài trừ những hủ tục lạc hậu, góp phần bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và theo chỉ đạo của tỉnh.

Trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn là những người đi đầu vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc, tuần tra biên giới. Tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra "điểm nóng", "điểm phức tạp" về an ninh trật tự.

Những đóng góp của người có uy tín đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng đảng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với Đảng với Nhà nước.

Các bản làng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng khang trang. Ảnh: Văn Ngọc

Phát huy người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân am hiểu pháp luật và ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn.

Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La sẽ tăng cường các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho người có uy tín; chăm lo, thực hiện tốt các chính sách, kịp thời biểu dương để người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò của mình trong đời sống cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương Sơn La ngày càng văn minh giàu đẹp.