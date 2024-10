Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) đã tập trung đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân.

Clip: Nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc vùng cao Ngọc Chiến

Đồng bào dân tộc vùng cao hiểu biết pháp luật

Ngọc Chiến là xã vùng III của huyện Mường La (Sơn La), người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông, La Ha,… Xã có 15 bản với trên 11 nghìn nhân khẩu. Mấy năm trở lại đây, đời sống, tinh thần của người dân đã được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương được giữ vững ổn định.

Trao đổi với phóng viên, ông Tráng A Mua, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) cho biết: Trên địa bàn xã Ngọc Chiến có đông đồng bào cùng sinh sống, dân cư tập trung không đồng đều, chính vì vậy hiểu biết pháp luật của người dân có nhiều nơi còn hạn chế.

Người dân xã Ngọc Chiến chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông, La Ha. Ảnh: Văn Ngọc



Để nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là đối với các đồng bào dân tộc ít người, hàng năm xã Ngọc Chiến đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, với nhiều hình thức đa dạng. Đặc biệt, xã đã thành lập các tổ tuyên truyền pháp luật; các tổ pháp luật hoạt động thường xuyên trực tiếp đến từng bản, từng hộ gia đình để tuyên truyền.

"Trước đây tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống xảy ra còn phổ biến trên địa bàn. Mấy năm trở lại đây, xã Ngọc Chiến đã quyết liệt trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với người dân. Đặc biệt là luật hôn nhân gia đình. Xã thành lập các tổ công tác, đến từng bản, từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân. Với phương châm "mưa dầm, thấm lâu", chúng tôi kiên trì thực hiện, qua đó người dân nhận thức được và không vi phạm", ông Mua nói.

Những năm qua, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến với người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Về các bản làng của Ngọc Chiến, đi đến đâu, chúng tôi cũng cảm nhận được sự bình yên của một vùng quê, niềm tin của người dân đối với những chủ trương của Đảng ủy xã đề ra trong phát triển kinh tế, xã hội. Ông Lường Văn Phên, bản Phày, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) năm nay đã ngoài 50 tuổi, có lẽ những thay đổi của bản làng ông là người hiểu và nắm rõ nhất.

Ông Phên chia sẻ: Được Đảng, Nhà nước vận động tuyên truyền về pháp luật bạn thân tôi, người dân trong gia đình cũng như người dân trong bản ai cũng đều chấp hành tốt. Trong bản không còn tình trạng mất an ninh trật tự nữa, trộm cắp cũng không có. Bà con trong bản cùng chung sống hòa thuận. Hiểu biết pháp luật, các hộ dân trong bản cùng nhau đồng lòng, chung sức thực hiện, xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi những tập quán lạc hậu trong đời sống và sản xuất, biết khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao mức sống.

Tại bản Phày không còn nhà ở tạm; các tuyến đường, trục bản, đường ngõ xóm, đường vào hộ gia đình được đổ bê tông sạch sẽ. Dọc các tuyến đường được tạo hình và ghép bằng đá suối, với những hình ảnh về con người, phong cảnh thiên nhiên của xã, bắt mắt và độc đáo.

Xã Ngọc Chiến đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến với người dân để nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật. Ảnh: Văn Ngọc



Nhiều giải pháp nâng cao hiểu biết pháp luật đối với đồng bào các dân tộc

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lò Văn Thỏa, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La) cho biết: Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, xã Ngọc Chiến đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật với các hình thức tuyên truyền đa dạng hóa bằng tiếng Mông; trình chiếu video, với các hình ảnh minh họa sát thực, gần gũi với nhân dân... Qua đó, đã thu hút sự chú ý lắng nghe của bà con, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong cuộc sống.

Nhờ hiểu biết pháp luật, tình hình an tinh - trật tự trên địa bàn xã Ngọc Chiến ổn định, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Xã tập trung tuyên truyền bộ luật hình sự năm 2015; tuyên truyền luật Hôn nhân và gia đình 2014; tuyên truyền luật hộ tịch năm 2014; luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; luật phòng chống mua bán người giai đoạn 2021 đến 2030; Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của tỉnh, của huyện về phòng chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

"Các ban, ngành, đoàn thể của xã vào ngày thứ 7 với dân, tổ chức thực hiện tuyên truyền 15/15 bản trên địa bàn xã, triển khai thực hiện, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân để nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật. Công chức tư pháp phối hợp với các ban ngành có liên quan tham mưu cho ủy ban nhân dân xã triển khai, thực hiện, tuyên truyền công tác hòa giải cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch, kịp thời để phù hợp với cơ sở và báo cáo theo định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm", ông Thỏa nói.

Bản làng bình yên của xã Ngọc Chiến không còn tệ nạn xã hội. Ảnh: Văn Ngọc

Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã là 15/15 cuộc, với 1.638 người, tài liệu tuyên truyền được phát hành là 1.753, số lần phát sóng chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên đài truyền thanh xã 21 lần.

Nhờ thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền pháp luật trên địa bàn đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng ngừa tội phạm vùng dân tộc thiểu số tại vùng cao Ngọc Chiến.