Những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; do đó các chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Clip: Chính sách bảo hiểm y tế góp phần nâng cao sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bảo hiểm y tế góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân

Tại tỉnh Sơn La, bảo hiểm y tế đã và đang khẳng định vai trò là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng nhằm đảm bảo cho tất cả người dân được thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt là với nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới. Do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Chúng tôi đến với xã Chiềng On, một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Yên Châu (Sơn La). Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như: Xinh Mun, Mông, Thái,… chủ yếu là canh tác các loại cây trồng trên nương, do vây thu nhập của các hộ gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn. Việc triển khai có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế đến với người dân nới đây đã góp chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bảo hiểm y tế đã khẳng định vai trò là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Lò Thị Dũng, bản Khuông, xã Chiềng On, huyện Yên Châu (Sơn La) chia sẻ: Gia đình bà có 8 người. Thu nhập của gia đình chủ yếu là trồng ngô, trồng mía nên còn gặp rất nhiều kho khăn. Gia đình chị được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế, đây là một nguồn động viên lớn đối với gia đình bà. Mỗi khi ốm đau, gia đình bà đi khám đều được hỗ trợ từ bảo hiểm y tế. Qua đó giúp gia đình bà bợt đi phần nào những khó khăn trước mắt. Gia đình bà yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Sau này khi không được hỗ trợ về bảo hiểm y tế nữa, gia đình bà cũng sẽ có có một khoản để mua bảo hiểm y tế, lo cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Ông Quàng Văn Đao, Trưởng trạm Trạm y tế xã Chiềng On, huyện Yên Châu (Sơn La) chia sẻ: Năm trong địa bàn xã còn nhiều khó khăn của huyện, trong những năm qua, Trạm y tế xã Chiềng On luận thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn. Sự hỗ trợ của nhà nước góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y; tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng về tài chính nếu không may ốm đau, bệnh tật. Từ đó vươn lên, phát triển kinh tế bền vững và có thể tự trang trải mua bảo hiểm y.

Bà Lò Thị Dũng, bản Khuông, xã Chiềng On, huyện Yên Châu (Sơn La) đưa cháu đến khám tại trạm y tế xã theo chế độ BHYT. Ảnh: Văn Ngọc

Phấn đấu bao phủ bảo hiểm y tế

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2024, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y đạt 96,1% dân số có mặt trên địa bàn, UBND tỉnh Sơn La đã có thư ngỏ gửi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kêu gọi mua thẻ bảo hiểm y tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đến hết tháng 7, toàn tỉnh có 1.251.911 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 95,3% dân số.

Với mục tiêu "Không để ai bị bỏ lại phía sau", UBND tỉnh kêu gọi tấm lòng hảo tâm của đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân, cùng chung tay góp sức; các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức mỗi người tặng ít nhất 1 thẻ bảo hiểm y cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2024, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y đạt 96,1% dân số có mặt trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Với mục tiêu đạt ra, ngành BHXH tỉnh Sơn La tích cực tham mưu với lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đa dạng, linh hoạt phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; phối hợp với ngành Y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La, thông tin: Với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp, BHXH tỉnh đã phát động mỗi cán bộ, viên chức hằng tháng đóng góp tối thiểu 50.000 đồng vào Quỹ "Tiết kiệm tặng thẻ bảo hiểm y". Cùng với đó, chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay đóng góp mua thẻ bảo hiểm y cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế. Ảnh: Văn Ngọc

Phong trào mua thẻ bảo hiểm y cho người dân có hoàn cảnh khó khăn được cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực, góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, để mọi người được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn.

Mặc dù còn những vướng mắc, hạn chế, nhưng phải khẳng định, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, đã góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để hiểu về quyền lợi và trách nhiệm khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số cài đặt và sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID-BHXH số hoặc sử dụng căn cước công dân gắn chíp để khám, chữa bệnh bảo hiểm y, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.