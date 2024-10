Chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ Bản Lầm

Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường, Hội Nông dân tỉnh Sơn La và Đoàn luật sư thành phố Hà Nội vừa phối hợp với UBND huyện Thuận Châu tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật và trao quà ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Chia sẻ với những khó khăn của hội viên nông dân

Bản Lầm xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Thuận Châu (Sơn La). Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, thu nhập phụ thuộc vào các loại cây trồng trên nương, điều kiện sinh sống còn nhiều khó khăn.

Ông Cà Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bản Lầm cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu có 3 người chết, 3 người bị thương; thiệt hại 183 nhà ở, hơn 80 ha lúa và trên 100 ha cà phê; hàng chục km đường bị xói mòn; hư hỏng nhiều cây cầu qua suối, cuốn trôi hàng trăm con gia súc...

Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường, Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ với những khó khăn hội viên nông dân vùng lũ xã Bản Lầm. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội thông tin: Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã phát động đến các tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng và đóng góp. Kết thúc đợt phát động, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp được số tiền 40.000.000 đồng. Viện Hỗ trợ pháp lý và bảo vệ môi trường đóng góp 10.000.000 đồng trao cho 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua. Qua đó, giúp những hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ các gia đình hội viên nông dân bị ảnh hưởng do thiên tai vượt qua khó khăn trước mắt. Ảnh: Văn Ngọc

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho hội viên nông dân

Cũng nhân dịp này, Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 100 hội viên nông dân xã Bản Lầm, qua đó giúp hội viên nông dân hiểu biết và chấp hành pháp luật.

Chị Lường Thị Hương, bản Buống Khoang, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Qua buổi tuyên truyền hôm nay, tôi nắm bắt và hiểu biết được một số luật như: Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Buôn bán người,... Mình hiểu biết rồi, về nhà mình sẽ tiếp tục tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình ai đấy đều biết, đều hiểu luật, không vi phạm pháp luật. Mọi người trong gia đình cùng nhau phát triển kinh tế làm giàu, ổn định cuộc sống. Tôi cảm ơn đoàn công tác nhiều lắm.