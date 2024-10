Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm vừa tổ chức trao quà cho các em học sinh mầm non cùng những hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Clip: Báo Nông Thôn Ngày Nay trao quà hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Pi Toong (Sơn La)

Báo Nông Thôn Ngày Nay chia sẻ những khó khăn cùng bà con

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và số 3 vừa qua, trên địa bàn xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đồng hành với báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, Công ty cổ phần phát triển nước Hải Hà (Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) thực hiện "chuyến xe 0 đồng" chuyển quà của những nhà hảo tâm đến xã Pi Toong (Mường La, Sơn La) để trao tận tay người dân bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại xã Pi Toong, đoàn từ thiện của báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã thăm hỏi, động viên bà con bị ảnh hưởng do thiên tai. Nhà báo Kiều Văn Thiện, Trưởng Văn Phòng đại diện Tây Bắc/ Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cho biết: Những năm qua, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng với các nhà hảo tâm triển khai nhiều chương trình từ thiện tại các tỉnh vùng cao Tây Bắc, trong đó có Sơn La, như: Chương trình xóa nhà tạm, lớp học cho em; hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi, nhu yếu phẩm cho bà con nông dân... với mong muốn sẽ góp phần chung tay hỗ trợ bà con từng bước vượt qua những khó khăn, ổn định đời sống.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm trao quà tại xã Pi Toong. Ảnh: Văn Ngọc

Tại địa bàn huyện Mường La, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã triển khai nhiều chương trình dự án như xây dựng 4 phòng học kiên cố, trao những phần quà đến người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, trao quà Tết cho các hộ nghèo; tặng cây giống... với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và lãnh đạo Huyện ủy Mường La trao quà cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt hôm nay, chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ hàng tấn hàng hoá, là những nhu yếu phẩm như: Quần áo, bánh kẹo, thuốc y tế, nước uống, mì tôm, thịt hộp, chăn, đèn pin... và nhiều nhu yếu phẩm khác gửi đến bà con bị thiệt hại do thiên tai tại xã Pi Toong. Đây là những thực phẩm, đồ dùng cần thiết nhất đối với bà con.

Ông Vì Văn Chiển, bán Lứa, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La nhận chia sẻ: Đợt mưa to vừa rồi cuốn trôi hết ruộng lúa của gia đình, giờ đất đã vùi hết ruộng lúa rồi. Năm nay không biết lấy gì để ăn nữa. Hôm nay tôi rất vui khi nhận được những món quà từ báo Báo Nông Thôn Ngày Nay. Đây sẽ là lương thực, thực phẩm giúp gia đình chúng tôi ổn định trước mắt.

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và lãnh đạo Huyện ủy Mường La trao quà cho xã Pi Toong. Ảnh: Văn Ngọc

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và lãnh đạo xã Pi Toong trao quà cho các em học sinh trường mầm non Pi Toong. Ảnh: Nguyễn Vinh

Báo Nông Thôn Ngày Nay đồng hành cùng các nhà thiện nguyện

Để có được chuyến hàng đến kịp thời với bà con xã Pi Toong là cả một hành trình dài. Với mong muốn chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng hành với báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt có Công ty cổ phần phát triển nước Hải Hà (Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) với "chuyến xe 0 đồng" chuyển quà của những nhà hảo tâm đến xã Pi Toong (Mường La, Sơn La) để trao tận tay người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Ông Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nước Hải Hà chia sẻ: Anh em trong công ty cũng chỉ mong góp phần công sức nhỏ bé của mình giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế. Được góp phần hỗ trợ, giúp đỡ bà con là niềm vui của chúng tôi.

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và lãnh đạo xã Pi Toong trao quà cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lò Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: "Người dân trên địa bàn còn nhiều hộ gia đình thuộc diện khó khăn. Bà con vừa trải qua những ngày tháng đầy gian nan do thiên tai gây ra. Họ rất cần sự giúp đỡ và động viên để vươn lên trong cuộc sống. Món quà mà bà con nhận được hôm nay vô cùng quý giá. Đây là sự tiếp sức kịp thời giúp bà con dần ổn định cuộc sống".

Ông Vũ Đức Thuận, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường La (Sơn La) trao quà cho người dân vùng mưa lũ Pi Toong. Ảnh: Nguyễn Vinh

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La trao quà cho người dân vùng mưa lũ. Ảnh: Văn Ngọc

Đại diện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trao quà cho bà con vùng mưa lũ Pi Toong. Ảnh: Văn Ngọc