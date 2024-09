Những phần quà nghĩa tình của bạn đọc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt gửi đến người dân Sơn La

Ông Lại Hữu Hưng, Chủ tịch UBND xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Chiềng On là xã vùng III, biên giới của huyện Yên Châu; có chiều dài đường biên giới là 15km. Xã cách trung tâm huyện 30km. Toàn xã có 1.322 hộ, dân số 6.368 nhân khẩu, có 12 bản đều là bản đặc biệt khó khăn. Trong thời gian vừa qua, tình hình thời tiết khí hậu khắc nghiệt, thiên tai xảy ra tại xã Chiềng On, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân. Ảnh: Xuân Tuấn.