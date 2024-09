Giá cao su trên đà tăng lên mức cao nhất nhiều tháng qua

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua do những lo ngại kéo dài về nguồn cung.

Giá cao su hôm nay 21/9: Tăng lên mức cao nhất nhiều tháng qua

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9, giá cao su giao tháng 9 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) Nhật Bản tăng nhẹ 1 yên/kg, lên mức 385 yên/kg. Tuy nhiên hợp đồng giao tháng 2/2025 giảm 5 yên/kg, xuống còn 371,1 yen/kg.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải – Trung Quốc (SHFE), giá cao su RSS 3 hợp đồng tháng 9 tiếp tục tăng 85 nhân dân tệ/tấn, lên 16.510 nhân dân tệ/tấn; hợp đồng giao tháng 1/2025 tăng 50 nhân dân tệ/tấn, ở mức 17.935 nhân dân tệ/tấn. Đây là mức giá cao nhất đạt được kể từ năm 2021 đến nay.

Trong khi đó, giá cao su RSS 3 hợp đồng giao tháng 9 tại Bangkok Thái Lan được giao dịch ở mức 93,6 Baht/kg, tăng 0,8% so với phiên giao dịch trước và là mức cao nhất đạt được kể từ tháng 3 đến nay.

Từ đầu tháng 9/2024 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều, giá giảm ở Nhật Bản, trong khi tăng tại Thượng Hải và Thái Lan do thị trường lo ngại về nguồn cung bị gián đoạn tại các khu vực sản xuất chính ở Đông Nam Á.

Lượng mưa lớn, gây ra bởi siêu bão Yagi, dự kiến sẽ tiếp tục ở miền Bắc và vùng Đông Bắc Thái Lan, trong khi miền Bắc Việt Nam, đảo Hải Nam của Trung Quốc và Phi-líp-pin đều bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi, có khả năng làm gián đoạn sản xuất cao su. Trong khi đó, triển vọng nhu cầu vẫn ảm đạm bởi những dữ liệu kinh tế yếu kém tại Trung Quốc làm tăng lên lo ngại về sự không chắc chắn của nhu cầu trong tương lai.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), từ đầu tháng 9/2024 đến nay, giá cao su RSS3 biến động trong xu hướng giảm so với cuối tháng trước. Ngày 11/9/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 362,2 Yên/kg (tương đương 2,66 USD/kg), giảm 6,5% so với cuối tháng 8/2024, nhưng tăng 57,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 có xu hướng tăng so với cuối tháng trước. Ngày 11/9/2024 giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 15.360 NDT/tấn (tương đương 2,16 USD/kg), tăng 0,4% so với cuối tháng 8/2024 và tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 cũng trong xu hướng tăng so với cuối tháng trước. Ngày11/9/2024, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 85,41 Baht/kg (tương đương 2,54 USD/kg), tăng 0,8% so với cuối tháng 8/2024 và tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023.

Từ đầu tháng 9/2024 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại các tỉnh, thành phố tăng so với tháng trước. Tại một số công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 360-409 đồng/TSC. Trong đó, Công ty Caosu Phú Riềng báo giá thu mua ở mức 360-400 đồng/TSC. Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua ở mức 399-409 đồng/TSC, tăng 14 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Công ty Cao su Mang Yang báo giá thu mua ở mức 397-409 đồng/TSC, tăng 22-27 đồng/TSC so với cuối tháng 8/2024.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 209,72 nghìn tấn, với trị giá 344,96 triệu USD, tăng 12,7% về lượng và tăng 12% về trị giá so với tháng 7/2024; So với tháng 8/2023 giảm 5,7% về lượng, nhưng tăng 20,2% về trị giá, đây là tháng thứ 5 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 1,12 triệu tấn, trị giá trên 1,76 tỷ USD, giảm 7,2% về lượng, nhưng tăng 8,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Về giá xuất khẩu: Tháng 8/2024, giá bình quân cao su xuất khẩu đạt 1.645 USD/tấn, giảm 0,6% so với tháng 7/2024, nhưng tăng 27,4% so với tháng 8/2023. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, giá bình quân cao su xuất khẩu đạt 1.569 USD/tấn, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 8/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 64,17% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 134,57 nghìn tấn, trị giá 215,66 triệu USD, tăng 5,4% về lượng và tăng 4,3% về trị giá so với tháng 7/2024; Tuy nhiên so với tháng 8/2023 vẫn giảm 25,9% về lượng và giảm 7,1%về trị giá, đây là tháng thứ 7 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Giá bình quân cao su xuất khẩu sang Trung Quốc ở mức 1.603 USD/tấn, giảm 1% so với tháng 7/2024, nhưng tăng 25,5% so với tháng 8/2023. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 751,55 nghìn tấn cao su, trị giá 1,14 tỷ USD, giảm 20% về lượng và giảm 8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, trong tháng 8/2024, xuất khẩu cao su sang một số thị trường tăng mạnh so với tháng 8/2023 như: Ấn Độ, Đức, Nga, Ma-lai-xi-a, Xri-Lan-ca, In-đô-nê-xi-a, Ý, Pháp, Đài Loan, Tây Ban Nha… Tuy nhiên, xuất khẩu sang một số thị trường lớn sụt giảm như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Pa-ki-xtan, Bra-xin, Ca-na-đa…

Trong 8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su sang một số thị trường giảm so với cùng kỳnăm trước, đặc biệt là các thị trường lớn như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hà Lan, Băng-la-đét, Ca-na-đa, Ác-hen-ti-na…; Tuy nhiên xuất khẩu sang một thị trường như: Ấn Độ, Đức, Nga, Ma-lai-xi-a, Xri-Lan-ca, Đài Loan, Hoa Kỳ, In-đô-nê-xi-a, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Bra-xin, Bỉ vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2023.