Giá cao su đồng loạt sụt giảm tại các sàn giao dịch, giá mủ trong nước vẫn ổn định

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay giảm theo giá trên sàn giao dịch Thượng Hải, trong khi thị trường chứng khoán Tokyo sụt giảm cũng gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 7,3 JPY, tương đương 2,16% chốt ở 331 JPY (2,1 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 365 CNY, tương đương 2,38% chốt ở 14.965 CNY (2.063 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 171,9 US cent/kg, giảm 3%.

Đồng Yên Nhật mạnh lên so với đồng USD, dù vẫn ở gần mức thấp nhất 34 năm, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định giảm lượng mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và chi tiết về kế hoạch cắt giảm cho 1 – 2 năm tới sẽ được quyết định trong cuộc họp vào tháng 7/2024. Đồng Yên hồi phục khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn với các khách hàng nước ngoài.

Sản lượng công nghiệp tháng 5 của Trung Quốc thấp hơn kỳ vọng và lĩnh vực bất động sản còn yếu, tạo thêm áp lực lên Bắc Kinh.

Dữ liệu chính thức cho thấy, trong tháng 5/2024, giá nhà mới ở Trung Quốc đã giảm tháng thứ 11 liên tiếp, khi các nỗ lực mạnh mẽ nhất của Bắc Kinh vẫn chưa thể vực dậy nhu cầu trong thời gian ngắn.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ cuối tuần trước, nhưng tính chung cả tuần giá vẫn tăng 4%, do các nhà đầu tư cân nhắc dự báo về nhu cầu dầu thô và nhiên liệu vững chắc vào năm 2024. Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.

Từ tháng 5 đến nay, giá thu mua mủ trong nước cao hơn so với cùng kỳ năm trước từ 80-120 đồng/độ. Người trồng cao su ở nhiều địa phương rất phấn khởi, qua đó mạnh dạn chăm sóc, bón phân nhằm mang lại năng suất mùa vụ cao.

Trong những năm gần đây, giá thu mua mủ cao su luôn ở mức dưới 300 đồng/độ. Nhiều hộ dân đã chặt bỏ, thanh lý cây cao su để trồng cây khác vì lý do diện tích ít hoặc thu không đủ chi cho phí đầu tư, nhân công. Hiện nay, giá đã khởi sắc hơn nên mang lại niềm vui cho người trồng cao su. Người dân cần phải chú ý khai thác theo đúng kỹ thuật, không ép mủ bằng cách dùng các chất kích thích để đảm bảo tuổi thọ cây được lâu dài hơn.

Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, chiếm 66,5% tổng khối lượng xuất khẩu, với 380.416 tấn, trị giá 547 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái xuất khẩu sang thị trường này đã giảm 14% về lượng và giảm 9% về trị giá.

Tính riêng trong tháng 5, lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 50.516 tấn, giảm 42% so với cùng kỳ và đánh dấu sự sụt giảm trong tháng thứ ba liên tiếp.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong các tháng tới, xuất khẩu cao su của Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh do lo ngại nhu cầu chững lại tại Trung Quốc, trong khi cao su của Việt Nam phần lớn được xuất khẩu sang thị trường này.

Đồng thời Cơ quan này cũng cho biết, nhu cầu cao su của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi doanh số bán ô tô có dấu hiệu chững lại. Mới đây, Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên dự báo nhu cầu cao su tự nhiên của Trung Quốc trong năm 2024 ở mức 7,35 triệu tấn, giảm so với mức đưa ra dự báo trước đó là 7,5 triệu tấn.

Số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ cao su Latex) của nước này trong tháng 5 chỉ đạt 485.000 tấn, giảm 20,9% so với tháng 5/2023.

Từ tháng 1 đến tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 2,8 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp, giảm 16,6% so với gần 3,4 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, xuất khẩu cao su của Việt Nam vẫn có những tín hiệu tích cực. Đó là kim ngạch xuất khẩu sang hầu hết thị trường lớn khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan, Bỉ… đều tăng trưởng cao từ hai đến ba con số trong những tháng đầu năm nay.

Bên cạnh đó, giá trị kim ngạch xuất khẩu thu về cũng cao hơn cùng kỳ do giá có xu hướng tăng lên trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Trong tháng 5, giá cao su xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 1.594 USD/tấn, không biến động nhiều so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân trong 5 tháng đầu năm, giá xuất khẩu cao su đạt 1.502 USD/tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.